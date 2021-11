Edmonton craint manquer de place dans les refuges cet hiver

Un rapport présenté mardi aux conseillers municipaux d’Edmonton illustre les pressions exercées par la COVID-19 sur le système de refuges pour personnes en situation d’itinérance et les plans de la Ville pour éviter une pénurie de places cet hiver.

Le nombre d'itinérants a presque doublé depuis le début de la pandémie dans la capitale albertaine. Il est de 2800, selon les estimations de la Ville.

Sur ce total, 1200 personnes devront trouver refuge pour l’hiver.

Des mesures de la santé publique limitent la capacité d'accueil des établissements qui viennent en aide aux itinérants et réduisent le nombre de lits ou de lieux pour se maintenir au chaud.

Les personnes en situation d’itinérance ont [...] moins de choix de refuges durant la nuit et le jour et un accès limité aux lieux publics existants, en résultat de ces mesures et de l’approche des températures hivernales , peut-on lire dans le rapport.

La hausse de la demande pour ces services et l’incapacité d'y répondre de manière adéquate mènent à l’augmentation de campements et du désordre social à travers Edmonton, particulièrement dans les zones centrales.

Réduction des places

En décembre 2020, plus de 900 places de refuge diurnes étaient disponibles à Edmonton. Il en existe dorénavant 300. Le plan d’intervention présenté dans le rapport souhaite en ajouter une centaine.

Le plan d’intervention prévoit aussi 853 lits pour passer la nuit. L’hiver dernier, il y en avait 950.

Le plan d’intervention veut alléger les problèmes de capacité d'accueil en gardant les refuges temporaires ouverts pendant l'hiver.

La Ville a conclu des ententes de subventions avec divers organismes venant en aide aux personnes en situation d’itinérance dans le but de les soutenir jusqu’au 31 décembre.

Elle a par ailleurs prévu 1,9 million de dollars pour son plan d’intervention, tout en prévenant que ce montant ne suffira pas à couvrir toutes les dépenses de la saison hivernale.

Je suis inquiet que nous n’ayons pas suffisamment de places en refuge , a indiqué à ce sujet le nouveau maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, en conférence de presse vendredi.

Il a précisé avoir rencontré des ministres du gouvernement provincial afin de redresser la situation.

Si la province répond à nos besoins, nous aurons 950 lits pour l’hiver. Mais il en manquera encore 250.

Une vie dans les rues plus dangereuses

Le manque de places en refuge rend la vie dans les rues plus dangereuses, estime la fondatrice de la patrouille communautaire Bear Clan d’Edmonton, Judith Gale.

Elle et des bénévoles passent des heures à parcourir les rues de la capitale pour fournir nourriture et provisions aux personnes en situation précaire.

Judith Gale note une hausse de décès liés aux surdoses dans la communauté ainsi qu’une augmentation des crimes violents.

C’est ce que nous entendons toujours de nos frères et sœurs dans la rue. Ils se sentent comme des déchets recyclés , affirme-t-elle.

Avec les informations de Wallis Snowdon