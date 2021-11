Cinq propositions pour le Monument national LGBTQ2+ sont dévoilées

La vision pour la construction d’un Monument national LGBTQ2+ à Ottawa prend forme alors que cinq projets sont retenus et passent à la prochaine étape du processus de conception.

Le monument qui sera situé sur le côté nord-est de la rue Wellington, près du pont du Portage, aux abords de la rivière des Outaouais, a été approuvé par la Commission de la capitale nationale (CNN) en 2020.

Le Fonds Purge LGBT, une société sans but lucratif qui a été créée en 2018 pour gérer les projets de commémoration et de réconciliation, a choisi le site après avoir consulté les membres des communautés LGBTQ2lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, bispirituel (two-spirited) +. Cette société et le projet de monument ont été mis de l’avant à la suite d’un règlement judiciaire conclu en 2018. Le Canada a accordé une indemnisation pour les torts causés à ses citoyens à la suite de décennies de discrimination.

Le Fonds Purge LGBT est chargé d’ériger un monument national LGBTQ2lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, bispirituel (two-spirited) + qui commémorera la discrimination historique dont ont été victimes les personnes LGBTQ2+ au Canada, notamment dans le cadre de la purge LGBT .

Lundi, l’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, et l’honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, ainsi que le promoteur du projet, le Fonds Purge LGBT, ont dévoilé les projets des cinq équipes sélectionnées pour ce nouveau monument qui se trouvera au centre-ville d’Ottawa.

Proposition de l'équipe Durling. « La Lentille » invite les visiteurs à « entrer à la lumière du jour ». La structure circulaire s'élèvera au milieu de l'espace aménagée pour le monument. Photo : Patrimoine canadien

Le jury comprend des spécialistes dans les domaines des arts visuels, de l’architecture paysagiste, de l’architecture et du design urbain, ainsi que des personnes qui ont survécu à la purge LGBT.

Le Monument national LGBTQ2lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, bispirituel (two-spirited) + a comme objectif de raconter l’histoire des personnes LGBTQ2lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, bispirituel (two-spirited) + au Canada qui ont été persécutées, maltraitées, congédiées et marginalisées en raison de qui elles aimaient et de la façon dont elles s’identifiaient.

Proposition de l'équipe Mass pour le Monument national LGBTQ2+ qui sera érigé à Ottawa. Photo : Patrimoine canadien

Le monument reconnaîtra la discrimination historique subie par les communautés LGBTQ2lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, bispirituel (two-spirited) + et les maltraitances perpétrées par l’État canadien, notamment pendant la purge LGBT , peut-on lire. Le monument permettra d’éduquer et d’inspirer la population, ainsi que de célébrer la diversité.

La purge LGBT fait référence à la période pendant laquelle les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la fonction publique fédérale canadienne, en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression de genre, ont été systématiquement victimes de discrimination, de harcèlement et, dans bien des cas, elles ont été congédiées sur la base de politiques et de pratiques sanctionnées , écrit Patrimoine Canada.

Le monument proposé par Équipe OnCommon Ground présenterait aux visiteurs un mur de béton écrasant, représentant « l'autorité de l'oppression du gouvernement sur son propre peuple à travers la purge LGTB ». Le sanctuaire contient également un jardin de guérison. Photo : Patrimoine canadien

Je suis ravi de la réflexion et de la créativité qu’ont fait preuve les cinq équipes sélectionnées dans leurs designs , écrit le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.

Chacun offre une perspective unique sur la manière de traduire la vision du monument en une expérience commémorative et tangible vécue. J’espère que les communautés LGBTQ2lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, bispirituel (two-spirited) + auront le sentiment que certains de ces designs, ou tous ceux-ci, expriment la douleur vécue par la communauté tout en insufflant de la fierté et de l’espoir pour l’avenir , conclut le ministre Rodriguez.

Comme un champ de mâts dépouillés de leurs drapeaux, « Bapiiwin » émerge du paysage comme une trame de centaines de baguettes en qui peuvent être explorées dans des sentiers infiniment divers, reflétant les multitudes de chemins uniques vers la justice pour les personnes LGBTQ2+. Équipe SOM Photo : Patrimoine canadien

Les injustices systémiques qui se sont produites des années 1950 aux années 1990 dans les Forces armées canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada et la fonction publique fédérale pendant la purge LGBT ne doivent jamais être oubliées , écrit pour sa part Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse.

Installation proposée par l'équipe Wreford. « Un coup de tonnerre s'étend à l'intérieur d'une énorme colonne, créant l'empreinte d'un nuage revêtu de tuiles miroir», écrit l'équipe qui fait partie des 5 finalistes pour la construction du Monument national LGBTQ2+ d'Ottawa. Photo : Patrimoine canadien

Bien que nous ne puissions pas réparer les torts du passé, ce monument sera un outil pédagogique et il rappellera que nous ne devons pas répéter les erreurs du passé , ajoute Mme Ien.

Jusqu'au 28 novembre pour voter

La population a jusqu’au 28 novembre pour donner son avis sur les designs proposés dans un sondage en ligne  (Nouvelle fenêtre) . « Les membres du j  (Nouvelle fenêtre) ury tiendront compte des réponses au sondage dans le cadre du processus de sélection du projet gagnant », peut-on lire dans un communiqué de Patrimoine canadien.

Le Fonds Purge LGBT accorde 8 millions de dollars au projet, en partenariat avec Patrimoine canadien et la Commission de la capitale nationale.

L’annonce du concept gagnant est prévue pour l’hiver 2022 et la construction du monument doit se terminer en 2025.