Un adolescent arrêté pour avoir écrit des chansons haineuses

C’est une chanson visant l'orientation sexuelle d'une autre jeune personne qui a mené la police à ouvrir une enquête.

La chanson, partagée sur les réseaux sociaux, contenait aussi des références à du vandalisme d’une école, indique le SPGSService de police du Grand Sudbury dans un communiqué.

À la suite d’une enquête le 11 novembre, la police a découvert que l’accusé aurait écrit plusieurs autres chansons avec des paroles haineuses.

L’adolescent est accusé d’avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un et des menaces de brûler, détruire ou endommager des biens.

La police du Grand Sudbury note que les gestes reprochés au jeune homme de 13 ans n'atteignent pas le seuil légal d'un crime haineux et qu'il s'agirait plutôt de crimes motivés par la haine.

Nous savons que les crimes et les incidents motivés par la haine sont extrêmement peu signalés et nous travaillons dur pour changer cela , peut-on lire dans le communiqué de presse de la police.

Le Service de police du Grand Sudbury prend très au sérieux les signalements de crimes et d'incidents motivés par la haine et nous reconnaissons l'impact sur les membres de la communauté et la douleur qu'ils ressentent lorsqu'il y a des manifestations de haine. Nous tenons à vous assurer que nous nous engageons à mener une enquête approfondie sur ces situations.

Une citation de :Communiqué du Service de police du Grand Sudbury