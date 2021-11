Promotion Saguenay perdra son directeur général

M. Bérubé explique avoir effectué une longue réflexion avant de choisir de ne pas solliciter de nouveau mandat. Il affirme partir la tête haute.

Je laisse une organisation en bonne santé financière autant qu’humaine et qui possède à mon humble avis une des plus grandes expertises en développement économique parmi les organismes similaires au Québec , écrit-il dans sa missive.

Patrick Bérubé explique aussi que lors de son entrée en poste, trois ans avant la dernière élection municipale, il souhaitait faire de Promotion Saguenay une entité dont la compétence serait reconnue par tous les élus. À la lumière de la récente campagne et du nouveau portrait électoral, il déclare que sa mission est accomplie.

Je considère que l’objectif a été atteint puisque l’élection est maintenant derrière nous et que tous les candidats, y compris Mme Dufour, ont reconnu notre expertise et ont dans certains cas proposé des pistes d’amélioration plutôt que de remettre en cause notre existence , mentionne-t-il.

Patrick Bérubé n’a pas encore dévoilé l’entreprise au sein de laquelle il allait œuvrer à compter de 2022. D’ici son entrée en poste, il promet d’assurer une transition.