Son four s’enflamme pendant la cuisson d’une dinde

Rodney Parsons, qui habite à Middle Sackville, déplore que la compagnie refuse maintenant de remplacer son appareil, alors qu’un technicien a déterminé que le mauvais fonctionnement d’une pièce de four a causé le feu.

Ils devraient faire quelque chose , estime-t-il. Notre maison aurait pu brûler au complet.

Papa! Le four a explosé!

Le 10 octobre dernier, alors qu’il était au travail, Rodney Parsons reçoit un appel de sa fille paniquée.

Elle a dit : "Papa! Le four a explosé!" , raconte-t-il.

Le service d’incendie est intervenu, mais M. Parsons constate beaucoup de dommages. Ses armoires sont noircies et une odeur de plastique brûlé persiste.

Depuis, il tente d’obtenir des réponses de la compagnie Samsung. Rodney Parsons a acheté le four en 2016 d’un magasin local Home Depot muni d’une garantie complète d’un an. Toutefois, la compagnie promet une garantie de cinq ans pour le remplacement de pièces de modèles munis d’un dispositif de chauffage radiant et d’une surface de cuisson en verre. Le four de M. Parsons possède une telle surface de cuisson.

Plusieurs jours après avoir contacté l’entreprise, un technicien envoyé par la compagnie se rend à son domicile. Il détermine que le commutateur à relais était défectueux et est vraisemblablement la cause du feu.

Des fils électriques ont fondu, causant un feu dans le four. Photo : CBC/Robert Guertin

Certains fours possèdent un tableau de commande de relais qui permet de contrôler le voltage envoyé aux éléments chauffants de l’appareil.

Samsung offre un rabais

Selon Rodney Parsons, la compagnie a proposé de remplacer l’élément défectueux ou de lui offrir un rabais de 350 $ pour l’achat d’un nouveau four. L’appareil neuf avait coûté 1000 $.

Même si la garantie n’est plus applicable, M. Parsons estime que l’entreprise devrait remplacer l’appareil en raison du danger posé et du traumatisme que sa famille a vécu.

Samsung n’a pas répondu aux demandes de renseignement de CBCCanadian Broadcasting Corporation dans le cadre de ce reportage.

La compagnie visée par une poursuite

Samsung est visée par un recours collectif déposé en décembre 2020 au New Jersey, relativement à 87 modèles de fours, dont le modèle que possède Rodney Parsons.

La poursuite allègue qu’un défaut dans les capteurs de température cause une défectuosité du tableau de commande à relais. Cela causerait un risque de sécurité.

Les documents judiciaires révèlent que l’entreprise aurait été au courant de ces problèmes depuis des années . Ces allégations n’ont pas été prouvées en cour. Les procédures préliminaires doivent débuter en février.

Une situation très rare, selon un pompier

Selon le chef de la section de prévention des incendies au Service d’incendie d’Halifax, Matt Covey, un four qui s’enflamme est une situation plutôt rare. Les feux causés par de l’huile ou des casseroles laissées sur un élément chauffant sont plus courants.

Dans le cas d’un feu de cause électrique, M. Covey conseille d’utiliser un extincteur, mais qu’il est probablement mieux d’évacuer la maison et d'appeler les pompiers.

Ce dernier recommande aussi d’enregistrer son électroménager auprès du manufacturier afin d’être au courant si un rappel est fait.

Il rappelle qu’un repas qui cuit ne devrait jamais être laissé sans surveillance.

Rodney Parsons de son côté envisage des actions en justice contre la compagnie. Il espère aussi que son histoire pourra atteindre d’autres propriétaires de ces appareils. M. Parsons pense que si assez de gens signalent de tels défauts, un rappel pourrait être émis par Santé Canada.