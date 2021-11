Déménagement du centre de vaccination contre la COVID-19 de Sherbrooke

Ce déménagement touche également les activités de vaccination contre la grippe.

Les visiteurs du centre de vaccination devront se stationner du côté de l'ancien Costco. Le stationnement du Complexe de a la santé ne sera accessible qu'aux personnes à mobilité réduite.

Concernant les modalités d’accès, elles demeurent les mêmes : il faut prendre un rendez-vous pour obtenir un vaccin contre la grippe. Toutefois, pour le vaccin contre la COVID-19, il n'est pas nécessaire d'avoir un rendez-vous.

Les gens qui ont un rendez-vous avant le 17 novembre doivent se rendre au Centre de foires.

Troisième dose

Dès aujourd'hui, les personnes âgées de 80 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour obtenir un rappel de vaccin contre la COVID-19, pour recevoir une troisième dose, si leur dernière dose remonte à plus de six mois.

Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous sur le site internet Clic Santé.

Cette dose de rappel se veut une mesure de prudence en raison de la constatation par les experts du Comité sur l'immunisation du Québec d'une légère perte d'immunité chez les personnes âgées, notamment chez les 80 ans et plus.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, assure cependant que les personnes qui ne voudraient pas recevoir la dose de rappel conservent malgré tout une bonne immunité contre la COVID-19.

Jeudi, les 75 ans et plus pourront à leur tour obtenir un rendez-vous pour recevoir cette troisième dose de vaccin. À compter du 23 novembre, ce sera au tour des 70 ans et plus.