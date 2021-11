Toronto a administré plus de 5 millions de doses de vaccin contre la COVID

Néanmoins, à l'heure actuelle, le taux de vaccination à Toronto est légèrement inférieur à la moyenne provinciale.

Selon les données provinciales, 86 % des Torontois de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 83 %, deux doses, alors qu'à l'échelle de l'Ontario, la moyenne est de 88,7 % pour la première dose et 85,5 % pour la deuxième.

Le maire de Toronto, John Tory, dit que la Ville maintient ses efforts pour immuniser le plus de résidents possible en offrant le vaccin là où les résidents travaillent, vivent et se divertissent, y compris dans les bibliothèques, les centres communautaires, les centres commerciaux et les écoles .

Le bureau local de santé publique aura, mardi, des kiosques de vaccination temporaires aux centres communautaires Main Square et Rexdale, à la bibliothèque Amesbury Park ainsi qu'au centre récréatif Trinity, notamment.