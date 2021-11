À 176 km/h sur l’autoroute 610 à Sherbrooke

C'est peu avant 21 h 30, jeudi dernier, que le jeune homme a été capté roulant à cette vitesse par les policiers de la Sûreté du Québec.

Cette infraction lui a valu un constat de 1463 $ et 14 points d’inaptitude. Il a également reçu deux constats de 172 $ et trois points d’inaptitude chacun pour avoir omis de s’immobiliser à des feux rouges près et sur la route 216 dans le secteur du CHUS-Hôpital Fleurimont.

Son permis de conduire a été suspendu pour une période de sept jours à la suite de ce grand excès de vitesse.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles. En moyenne, annuellement, la vitesse est en cause dans des collisions faisant 115 décès et 420 blessés graves sur les routes du Québec.