L’administration Brindamour casse la glace à Val-d’Or

Cinq nouveaux conseillers siègent autour de la table du conseil, qui se compose désormais de cinq hommes et quatre femmes.

Céline Brindamour a présidé sa première séance du conseil en tant que mairesse de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Même si elle a déjà occupé le rôle de mairesse suppléante par le passé. Céline Brindamour n’a pas caché avoir vécu cette première soirée avec nervosité.

Ce n’était pas juste des petites émotions, a-t-elle reconnu. Il a fallu que je me parle avant la séance. J’ai beaucoup touché la bague de ma mère, parce que je sais qu’elle aurait été tellement fière de me voir à ce poste. Mais une fois que la réunion a débuté, je me suis retrouvée dans mes chaussures et ça s’est bien passé.

Même si plusieurs nouveaux visages se retrouvent à la table du conseil, la nouvelle mairesse s’attend à ce que le travail puisse rapidement être accompli avec efficacité.

Je sais que ça va bien aller, avance-t-elle. On a eu des rencontres vendredi et samedi passé avec tous les chefs de service et on a visité toutes les infrastructures de la Ville. Ça va contribuer au sentiment d’appartenance de tout le monde et ça va aussi faciliter le travail quand on va s’asseoir pour le budget, un gros morceau de notre début de mandat.

Les conseillers de Val-d'Or se sont réunis pour leur première séance le 15 novembre. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Nouvellement élu dans le quartier Lac-Blouin-Centre-ville, Benjamin Turcotte a lui aussi savouré sa première réunion comme conseiller.

Il y a eu un moment chargé d’émotion quand j’ai pris place dans le siège, lance-t-il. C’est un honneur de pouvoir contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des Valdoriens. Je suis très choyé.

Céline Brindamour dévoilera le 6 décembre les responsabilités qui incomberont à chaque conseiller. On sait déjà que Lysiane Morin agira comme mairesse suppléante pour les 12 prochains mois.