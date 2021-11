Économiste, maman et députée indépendantiste à Ottawa

À 11 ans, j'ai fondé mon propre organisme à but non lucratif, raconte-t-elle. Ma mère, qui est Péruvienne, m'avait beaucoup parlé des enfants pauvres du Pérou et j'ai donc parrainé, pratiquement pendant toute mon adolescence, une école primaire là-bas en leur envoyant des fournitures scolaires. Ça a donné une orientation à ma vie et à mes choix de carrière.

Diplômée de l’Université McGill en économie, puis de la prestigieuse Université d’Oxford en Angleterre, Nathalie Sinclair-Desgagné a connu un début de carrière fulgurant, travaillant tour à tour pour la Banque européenne d’investissement au Luxembourg, PricewaterhouseCoopers à Londres, puis Deloitte à Montréal.

La femme de 33 ans pensait faire de la politique plus tard dans sa vie. Toutefois, la pandémie a bouleversé son plan de carrière.

Être tout le temps devant un ordinateur alors que les gens souffrent à côté, j’étais complètement déconnectée. Je me suis dit : "il faut que je fasse quelque chose". Mais je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, alors ce que je pouvais faire de mieux, c’est ma spécialité, ce sont les politiques publiques, économiques et environnementales, donc je vais essayer de les mettre en œuvre.

Elle se tourne tout naturellement vers le Bloc québécois, car chez les Sinclair-Desgagné, le rêve d’un Québec souverain se transmet en héritage depuis trois générations.

Son grand-père, André Desgagné, premier recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi, s’est d'ailleurs présenté pour le Parti québécois aux élections de 1973 dans la circonscription de Dubuc, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Je viens d’une famille nationaliste très fière d’être québécoise, c’est un sujet dans lequel j’ai baigné depuis la plus tendre enfance. Mon grand-père avait enseigné à Lucien Bouchard et à Brian Mulroney, à l’Université Laval. Une citation de :La députée bloquiste de Terrebonne Nathalie Sinclair-Desgagné

L’économiste a grandi dans une famille d’intellectuels nationalistes et féministes. Son père, Bernard Sinclair-Desgagné, a adopté le nom de sa mère, Sinclair, quand il était jeune. Docteur en économie, il a été directeur du Département des relations internationales à HEC Montréal.

Ses parents se sont rencontrés alors qu’ils faisaient leur doctorat respectif à l’Université Yale. Sa mère, Gilda Villaran-Calderon, est une avocate émérite spécialisée en immigration.

Quant à Nathalie Sinclair-Desgagné, elle fonde à l'Université McGill une cellule souverainiste formée de militants péquistes et bloquistes et rencontre par la suite l’homme de sa vie en militant au sein des instances du Bloc Québécois.

Leur premier enfant, un garçon, naît quelques jours avant l’élection générale du 20 septembre. À peine une semaine plus tard, l'économiste était de retour au travail et entamait son mandat de députée.

Je ne considère pas ça comme un sacrifice, parce que je suis fière de représenter une tranche de la population, fière d’être une mère qui fait les deux à la fois. Et puis, je sais qu’Hadrien sera toujours entre bonnes mains. Une citation de :La députée bloquiste de Terrebonne Nathalie Sinclair-Desgagné

De nouveaux visages aux Communes à Ottawa Photo : Radio-Canada

Pour le papa, Émile Grenier Robillard, s’occuper de son fils à temps plein pendant la prochaine année est une autre façon de militer pour l’indépendance du Québec.

J'ai l'occasion de passer une année avec mon petit garçon et d'aider Nathalie à être la meilleure députée possible pour une cause qui me tient énormément à cœur, l'indépendance du Québec. On s'est rencontrés en militant pour ça, rappelle-t-il, et c'est comme ça qu'on continue de militer.

Émile pose alors doucement un baiser sur le front de sa conjointe et confie : je vais vous dire sa plus grande faiblesse, elle a un trop grand cœur! Dès qu'il y a un problème quelque part, elle veut se battre pour aider les gens, c’est une maman ourse et pas juste pour Hadrien, elle va être comme ça pour tous les gens de Terrebonne .

La spécialité de Nathalie Sinclair-Desgagné est de marier croissance économique et protection de l’environnement. Sa thèse de maîtrise portait d'ailleurs sur les mines illégales au Pérou et leurs impacts néfastes sur les forêts et les populations.

Elle est convaincue que la pandémie est une occasion inespérée d’adopter des politiques économiques qui ne détruisent pas nos ressources naturelles.

Je me suis dit que le moment était parfait pour mettre mon expertise au service de la population , explique-t-elle.

En la nommant critique des comptes publics et des programmes liés à la pandémie, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, l’a couverte de louanges.

Dans la perspective d’une longue carrière politique pour Nathalie Sinclair-Desgagné, je pense qu’elle est de la graine de ministre des Finances, mais cela n’arrivera pas au Bloc, par contre! , avait souligné le chef, non sans humour.