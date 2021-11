Les éducatrices syndiquées à la CSQ annoncent trois jours de grève dans des CPE

Cette annonce survient à la suite d'une journée de négociations avec le gouvernement du Québec qui s'est déroulée lundi.

Bien que les parties aient convenu d'intensifier les négociations au cours des prochains jours, la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec - CSQCentrale des syndicats du Québec réitère qu'elle souhaite des augmentations salariales importantes pour tous les corps d'emploi. De plus, elle demande de nouvelles sommes liées à l'intégration des enfants ayant des besoins particuliers.

On se bute depuis plusieurs semaines à une fermeture de la part de la partie patronale concernant les augmentations salariales , a indiqué la présidente de la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec - CSQCentrale des syndicats du Québec , Valérie Grenon dans un communiqué transmis lundi soir.

On sent depuis le début du conflit un appui des parents québécois à notre cause. Nous souhaitions annoncer le plus rapidement possible ces nouvelles journées pour leur permettre de se trouver un plan B, malgré la tenue d'une négociation intensive au cours des prochains jours. Notre équipe est disponible jusqu'à dimanche pour éviter ces fermetures.

Une citation de :Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ