Une grève de la faim pour demander des changements à la SAAQ

Mme Vallières réclamait notamment un prolongement de l’indemnité servant à compenser la perte de revenus des accidentés inaptes à retourner au travail. Cette indemnité est en effet amputée de 25 % par année à partir de 65 ans et prend fin à 68 ans.

On n’a plus rien après 68 ans de la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec . On ne sera peut-être même plus dans le système, on n’aura plus rien.

Une citation de :Christiane Vallières, présidente de l’Association des accidentés de la route en litige avec la SAAQ