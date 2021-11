L’avant-première de L’arracheuse de temps présentée à Shawinigan

Le film met en scène un jeune Fred Pellerin, inquiet pour la santé de sa grand-mère, qui tente de le rassurer en lui disant que la mort n’existe plus.

Fred Pellerin raconte que la mort de son père, décédé subitement, l’a incité à écrire ce conte. À chaque fois quand j’écris un spectacle, je travaille avec l’affaire qui m’habite, qui me questionne. Je travaille avec une réflexion que j’ai. On dirait qu’à la longue, les personnages de mes contes sont devenus un peu comme un laboratoire où je peux jeter les questions et les voir réagir. Donc, ça m’amène à des nouvelles questions et ça enrichit la réflexion.

Plusieurs acteurs étaient présents pour la première projection de ce nouveau film qui accorde une grande place aux femmes.

Ça me fait du bien de pouvoir incarner autant de force, autant de détermination et l’intelligence aussi dans le village. Elle est wise Bernadette ! Ce n’est pas un modèle qu’on a eu la chance de voir tant que ça , affirme l’actrice Jade Charbonneau, qui interprète la jeune Bernadette.

Je pense que depuis longtemps au Québec, les femmes ont été les leaders du côté de l’éducation, du côté de tout ce qui est savoir. […] Je pense qu’il est beaucoup question de ça dans ce film-là , ajoute Michèle Deslauriers.

Je pense que je ne vais pas me décevoir. J’avais de la confiance en moi quand j’ai tourné le film. Une citation de :L'acteur Oscar Desgagnés

Oscar Desgagnés (à gauche) interprète un jeune Fred Pellerin dans le film L'arracheuse de temps. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Pour le réalisateur Francis Leclerc, le défi était de trouver le ton entre le drame et l’humour, chose que moi me rappelle Charlie Chaplin. Et j’ai toujours dit que Fred, c’est un Charlie Chaplin de son époque, dans le sens où quand on va le voir en spectacle, c’est aussi touchant que drôle et c’est ce que j’avais envie que L’arracheuse de temps dégage .

Le film prendra officiellement l’affiche le 19 novembre dans les cinémas.

Avec les informations de Magalie Masson