Prix du Gouverneur général : une émission spéciale avec Ryan Reynolds et Florent Vollant

Le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) prendra cette année la forme d’une émission de télévision d’une heure, qui sera diffusée le 26 novembre sur les ondes de CBC/Radio-Canada. Une tonne d’artistes sera au rendez-vous pour rendre hommage aux lauréats et lauréates, dont font partie le chanteur innu Florent Vollant et l’acteur Ryan Reynolds.

Depuis bientôt 30 ans, les PGGAS récompensent des artistes et des bénévoles pour leur contribution à la vie culturelle canadienne et internationale. Il s’agit de la plus haute distinction dans le domaine des arts de la scène au Canada.

Après avoir été reporté en 2020, le gala de remise des prix revient en grand cette année avec une émission télévisée bilingue, animée par Isabelle Racicot. Et l’Orchestre du Centre national des Arts assurera l’accompagnement musical, sous la direction de Daniel Bartholomew-Poyser.

Tournée principalement à l’extérieur, dans les quatre coins du pays, la soirée télévisée nous fera voyager notamment à Vancouver, à Montréal, à Toronto, à Winnipeg et à Mani-Utenam, une communauté innue du Québec.

La gouverneure générale Mary May Simon sera de la partie; c’est elle qui remerciera chaque lauréate et lauréat pour sa contribution aux arts au Canada.

Les sept artistes à l’honneur

Pandémie oblige, les artistes à l’honneur cette année sont ceux et celles qui auraient dû recevoir leur prix en 2020.

Les Prix de la réalisation artistique 2021 seront remis à la comédienne albertaine Tantoo Cardinal (radiotélédiffusion et cinéma); la compositrice vancouvéroise Alexina Louie (musique classique); la chorégraphe et écrivaine montréalaise Zab Maboungou (danse); l’actrice vedette de la série Schitt’s Creek Catherine O’Hara (radiotélédiffusion et cinéma) et l’auteur-compositeur-interprète Florent Vollant, qui a grandi à Maliotenam, au Québec.

L’acteur vancouvérois Ryan Reynolds, souvent tête d’affiche à Hollywood, est lauréat du Prix du Centre national des Arts, qui récompense un artiste ayant apporté une contribution exceptionnelle dans le domaine des arts de la scène au cours de la dernière saison.

La philanthrope Lynda Hamilton, de la Colombie-Britannique, est quant à elle lauréate du prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle.

Des hommages de Michael J. Fox, Hugh Jackman et Elisapie

Une tonne d’artistes d’ici et d’ailleurs participeront également à l’émission spéciale, par l’entremise d’un discours ou d’une prestation unique. Les vedettes d’Hollywood Michael J. Fox, Hugh Jackman et Blake Lively réserveront ainsi des mots doux à Ryan Reynolds, tout comme Elisapie et Zachary Richard à Florent Vollant, ou encore l’acteur Lorne Cardinal à Tantoo Cardinal, sa fille.

Quant à Guillaume Côté, le danseur et chorégraphe originaire du Lac-Saint-Jean, il fera partie des danseurs et danseuses qui rendront hommage à Lynda Hamilton.

L’émission spéciale, qui sera diffusée le 26 novembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada et CBC, pourra aussi être regardée sur ICI Tou.tv et CBC Gem.