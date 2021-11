Le centre-ville de Sudbury et Terre Dynamique maintenant connectés par un sentier

Après trois ans de demandes de subventions, de planification et de construction, l’association communautaire Rainbow Routes a finalement célébré l’inauguration du sentier « Big Nickel » lundi. Les cyclistes et les piétons pourront emprunter le sentier pour se rendre du centre-ville de Sudbury jusqu’au musée scientifique Terre Dynamique.

D’une longueur de 400 mètres, le sentier prend une dizaine de minutes à parcourir.

Plusieurs petits sentiers environnants permettent de l’utiliser pour une excursion en plein air autant qu’un corridor vert pour le déplacement actif.

Plusieurs panneaux sont affichés le long du sentier. Photo : Association communautaire Rainbow Routes.

Une dizaine de fiches explicatives sur le sentier permettent de mieux comprendre l’histoire de l’endroit en contrastant des images d’avant et après les efforts de reverdissement, et en offrant des détails sur la faune et la flore entourant la zone.

Un sentier sans barrières

Pour délimiter le nouveau sentier, de grosses roches ont été transportées de l’île Manitoulin. Le sentier donne sur plusieurs paysages pittoresques de Sudbury et a été conçu en serpentant pour adoucir la pente.

On voulait desservir le plus de population possible , explique le directeur général de l'association communautaire Rainbow Routes, Daniel Barrette.

Des bancs ont été installés à différents points le long du sentier. Photo : Association communautaire Rainbow Routes

On a en tête ceux qui ont une mobilité réduite, ou ceux qui ont le cœur qui pompe rapidement , illustre-t-il.

Des sièges ont été aménagés le long du sentier pour que ceux qui l’empruntent puissent s’y reposer.

Connecté à un réseau plus grand

Les randonneurs pourront accéder au sentier à partir de la rue Quinn dans le secteur Gatchell, un endroit qui permet également d’accéder à d’autres sentiers clés du réseau de routes pédestre de Lorne et Jonction.

C’est une excellente nouvelle pour notre communauté, ça rajoute une autre destination importante à notre réseau de transport pédestre, affirme Daniel Barrette.

Ça va encourager les gens à être plus actifs Une citation de :Daniel Barrette, directeur général de l'association communautaire Rainbow Routes

Plusieurs bénévoles ont travaillé pour aménager le sentier, en plantant de la verdure et en installant des structures.

Ce projet est vraiment le fruit d’un effort communautaire estime celui qui dirige Rainbow Routes. Les bénévoles ont vraiment apporté une touche humaine.

Pour financer le projet, la Ville du Grand Sudbury et Rainbow Routes ont obtenu un financement de la Fondation Trillium.