Rattrapage scolaire : deux districts scolaires se veulent rassurants

On est capable de rattraper des retards, comme on l’a fait dans le passé , déclare le directeur général du District scolaire francophone Nord-Est, Marc Pelletier. Même si ça peut être inquiétant pour les parents, j’ose croire qu’on peut les rassurer, puis de voir à des solutions à court, moyen et long terme pour l’ensemble de nos élèves.

Dans le District scolaire francophone Sud, un plan de rattrapage est en cours pour aider les élèves. Depuis la pandémie, on a beaucoup d’interruptions des apprentissages , dit la directrice générale, Monique Boudreau.

Des stratégies sont donc mises en place dans les différentes matières scolaires.

Ce n’est pas toujours ajouter des exercices qui fait la différence, mais c’est vraiment de voir l’élève est rendu où et quelles sont les objectifs et les résultats d’apprentissages qui n’ont pas été acquis, puis comment on peut faire pour travailler avec les élèves pour les amener à s’avancer dans leur matière , précise Monique Boudreau.

La directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau, le 15 novembre 2021. Photo : Radio-Canada

Même son de cloche pour Marc Pelletier : C’est certain qu’on va prendre les élèves où ils en sont. On est conscient que dans les dernières semaines les élèves ont perdu des apprentissages.

Pendant les deux semaines d’école à la maison, certains élèves n’ont pas réussi à se brancher pour leurs apprentissages en ligne. Marc Pelletier indique que cela sera considéré.

On ne veut pas qu’aucun élève ne soit pénalisé de cette situation-là, c’était clair du début avec nos directions d’écoles et nos enseignants qu’on travaillerait surtout sur la consolidation, qu’on tenterait de ne pas trop s’aventurer dans de grands apprentissages , clame-t-il.

Marc Pelletier dit toutefois être conscient qu’il y a des apprentissages qui ont été manqués dans les deux dernières semaines.

Nonobstant cette situation, la pandémie est également responsable de beaucoup de retards depuis la rentrée scolaire, notamment avec des confinements pour certains et des retards dans les évaluations pour d’autres.

C’est une situation qui est globale , rappelle toutefois Marc Pelletier. Les gens au Nouveau-Brunswick ne sont pas différents de ceux qui sont ailleurs. C’est une responsabilité collective de regarder ceci d’une façon globale et de s’ajuster en conséquence.

Un retour à l’école dans la bonne humeur

Monique Boudreau raconte qu’une certaine fébrilité s’est fait sentir dans les corridors d’écoles, lundi, alors que des élèves lui ont partagé se sentir comme s’ils vivaient une deuxième rentrée scolaire.

Marc Pelletier ajoute que tous étaient heureux du retour à l’école. J’ai reçu même plusieurs courriels d’employés aujourd’hui qui disaient qu’ils étaient vraiment contents d’être en contact à nouveau avec les élèves , dit-il. J’imagine que les élèves aussi étaient sûrement soulagés de revenir à l’école après ces deux semaines d’absence.

Marc Pelletier, directeur général du District scolaire francophone du Nord-Est, le 15 novembre 2021. Photo : Radio-Canada

Les Districts ont appris la nouvelle du retour samedi soir.

Le District scolaire francophone Nord-Est a alors demandé aux concierges de venir travailler dès le dimanche, pour s’assurer que les écoles étaient propres et sécuritaires.

On comprend que pour les enseignants ce n’était pas simple de faire un retour [lundi], on comprend que c’était rapide, mais en même temps on comprenait aussi que la situation pour les parents [et les] éleves était plutôt difficile depuis deux semaines , dit Marc Pelletier.

C’était un effort collectif de tout le monde de s’assurer que ce matin on était prêt pour ce retour-là et je pense que tout le monde le souhaitait , conclut-il.

Avec les informations de Margaud Castadère