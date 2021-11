Il faut sauver Mamadou : mobilisation pour empêcher l’expulsion d’un « ange gardien »

La mobilisation redouble d’ardeur pour empêcher l'expulsion vendredi de Mamadou Konaté, un demandeur d’asile originaire de la Côte d’Ivoire. Celui qui a été agent d’entretien dans un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée au plus fort de la pandémie réside au Québec depuis six ans, mais fait l'objet d’une mesure de renvoi.