COVID-19 : 3 décès et 99 cas en trois jours en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse recense lundi 99 nouveaux cas de COVID-19 et signale les décès de trois personnes emportées par ce virus, depuis la dernière mise à jour vendredi.

Deux des trois personnes qui ont perdu la vie étaient des résidents au foyer de soins de longue durée East Cumberland Lodge à Pugwash, où une éclosion a été signalée le 8 novembre. Il s’agit d’un homme et d’une femme, les deux octogénaires.

La troisième personne est une femme dans la soixantaine, qui habite aussi dans le secteur nord, mais qui ne résidait pas dans un foyer de soins de longue durée.

Le premier ministre de la province, Tim Houston, a encore une fois appelé la population non vaccinée à recevoir leurs doses de vaccin contre la COVID-19.

Je suis bouleversé et inquiet que les éclosions actuelles entraînent des décès et une augmentation du nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs. Certaines personnes sont plus vulnérables à ce virus, même si elles sont vaccinées. Nous pouvons les protéger en nous faisant vacciner nous-mêmes , a-t-il dit.

Le nord de la province sous la loupe

La transmission communautaire continue d’être enregistrée dans le secteur nord de la Nouvelle-Écosse, notamment au foyer de soins de longue durée East Cumberland Lodge.

Huit autres résidents et quatre autres membres du personnel sont maintenant atteints de la COVID-19 pour un bilan de trente résidents et huit employés qui sont atteints de la maladie à la suite de la récente éclosion dans cet établissement.

Le docteur Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse. Photo : Len Wagg / Communications Nouvelle-Écosse

Les responsables de la Santé publique font tout leur possible pour contenir la propagation, et nous nous attendons à une diminution du nombre de cas bientôt , a indiqué lundi le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le Dr Robert Strang.

Une transmission communautaire est également enregistrée dans le secteur ouest de la province.

99 nouveaux cas

Sur 99 nouvelles personnes malades, 52 sont dans le secteur du centre, 25 dans le secteur du nord, 21 dans le secteur de l’ouest et une est dans le secteur de l’est.

Les autorités provinciales enregistrent également 109 rétablissements.

Cela porte à 265 le nombre de personnes atteintes du virus en Nouvelle-Écosse, soit douze de moins que lors de la dernière mise à jour effectuée vendredi.

Seize personnes sont hospitalisées en raison du virus, dont sept se trouvent à l’unité de soins intensifs.

En date du 15 novembre, un total de 79,6 % de la population admissible est maintenant doublement vaccinée en Nouvelle-Écosse, et 83,7 % de la population de la province a reçu au moins une dose depuis le début de la campagne de vaccination.