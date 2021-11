Première neige : course pour faire installer ses pneus d’hiver dans la région

Les flocons sont arrivés tard, mais la course aux rendez-vous a commencé tôt. Nous, depuis la fin septembre qu’on est bookés pour la pose de pneus , indique Marc-André Boisvert, propriétaire du garage Pneus et mécanique S. L., à Trois-Rivières.

Même où le service sans rendez-vous est offert, on remarque la prévoyance des automobilistes.

Il y a beaucoup plus de mises de côté cette année que les autres années , ajoute Chantal Martel de L’Entrepôt du pneu. Il a fallu fermer une porte justement pour mettre des mises de côté, parce qu’à l’arrière, on est complets.

Devant l’annonce d’une possible pénurie de produits, les garagistes aussi ont prévu le coup.

On ne manque pas tant de pneus. La plupart des grandeurs, on réussit à les combler en changeant la dimension, quelque chose comme ça, mais tous les pneus qui viennent d’outre-mer exemple, l’Asie, le Japon, c’est plus difficile de les obtenir précise M. Boisvert, aussi président de l’Association des spécialistes de pneu et mécanique du Québec.

Le garage Pneus et mécanique S. L., à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Pas de pénurie donc, mais certainement moins de choix et, surtout, des factures plus élevées.

Il y a eu des augmentations de prix incroyables. On parle de 6 %, 7 %, 8 % additionnels que les compagnies ont augmenté leurs prix de pneus , enchaîne le garagiste.

Comme pour beaucoup d’autres industries, le manque de main-d’œuvre est un aussi un enjeu important cette année. Et avec de rendez-vous qui s’étendent même après le 1er décembre, les garagistes ont encore beaucoup de pain sur la planche.

D’après le reportage de Raphaëlle Drouin