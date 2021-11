Vaccination obligatoire pour les étudiants et le personnel de l’Université du Yukon

L’Université du Yukon a annoncé qu’à compter du prochain semestre, tant le personnel que les étudiants et les visiteurs devront être complètement vaccinés contre la COVID-19 pour se présenter sur le campus Ayamdigut à Whitehorse.

Par voie de communiqué, l’Université souligne que la nouvelle règle ne sera appliquée qu’à partir du 18 février 2022 de façon à permettre à tous le temps nécessaire pour obtenir chacune des deux doses au vaccin.

La vaccination ne sera toutefois pas obligatoire pour les étudiants des campus communautaires ni ceux dont les demandes d’exemptions pour des raisons médicales ou de droits de la personne ont été approuvées par la direction d’ici le 4 janvier.

Les étudiants étrangers, pour leur part, peuvent obtenir leur vaccination à leur arrivée au territoire avec une preuve étudiante.

Selon le communiqué, environ 60 % des cours sont offerts en salle de classe ou exigent une certaine participation en présentiel, alors que 40 % des cours sont offerts en ligne cette session-ci.

Le Collège du Yukon a obtenu la désignation d'université au printemps 2020. Photo : Radio-Canada / Laura Howells

Depuis samedi, de nouvelles restrictions sont en vigueur au Yukon, dont le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics intérieurs, ainsi qu’à l’extérieur quand la distanciation physique n’est pas possible.

Des détails restent à venir au cours des deux prochaines semaines entourant la mise en œuvre de cette nouvelle politique.

Le syndicat attend des détails

Le président du Syndicat des employés du Yukon, Steve Geick, rappelle que son organisation est en faveur d’une politique de vaccination, mais demande à ce que des solutions de rechange au congé sans solde soient offertes pour les employés qui refuseraient toujours la vaccination.

Il croit que le délai offert par l’université jusqu'en février permettra aux employés d’évaluer leurs options.

Cela donne le temps aux gens de décider ce qu’ils veulent faire plutôt que de l’imposer en [quelques semaines]. Les gens doivent pouvoir évaluer leurs options. C’est un choix personnel, les raisons pour lesquelles on ne souhaite pas se faire vacciner et quelles alternatives existent , explique le président.

Cela dit, Steve Geick affirme qu’aucun membre de l’université n’a exprimé de réserves, pour l'instant, bien que l’annonce soit récente.

Il regrette cependant le manque de consultations avec le gouvernement du Yukon entourant l’imposition de la vaccination le 30 novembre prochain pour les fonctionnaires et les organismes à but non lucratif.