Un grand nombre d’employés de la Ville d’Ottawa vaccinés contre la COVID

La politique de la Ville exigeait que tous les employés, entrepreneurs, étudiants et bénévoles soient entièrement vaccinés contre la COVID-19 à compter du 15 novembre.

Et selon les données rendues publiques par le directeur général de la Ville d’Ottawa, Steve Kanellakos, lundi après-midi, c’est quasiment chose faire.

Dans une note de service, il indique que 96 % du personnel actif de la Ville est entièrement vacciné. Le 4 % du personnel qui n’est pas conforme à la Politique de vaccination représente 592 employés provenant de diverses directions générales .

Parmi ces 592 employés, 400 n’ont pas encore déclaré leur statut vaccinal, 72 sont partiellement vaccinés et 120 ne sont pas vaccinés ou se sont vus refuser leur demande d’exemption, ajoute-t-il.

Du côté d’OC Transpo, le taux de conformité à l’exigence de vaccination est d’environ 95 % (Archives). Photo : Radio-Canada / Andrew Lee

Du côté d’OC Transpo, le taux de conformité à l’exigence de vaccination est d’environ 95 %. Parmi les 1500 chauffeurs disponibles, y compris ceux de Para Transpo, 58 chauffeurs ne sont pas conformes à la politique de la Ville, n’ayant pas déclaré leur statut vaccinal ou s’étant déclarés comme non vaccinés.

Les employés avaient jusqu’à dimanche, minuit, pour téléverser leur preuve de vaccination complète.

La Municipalité précise que les employés qui ne sont pas conformes aux exigences de la politique seront mis en congé - vacances, congé compensatoire ou congé non payé - jusqu’à ce qu’ils puissent démontrer qu’ils sont entièrement vaccinés ou qu’ils présentent une exemption approuvée .

Peu d’impact sur les services, selon la Ville

Étant donné le taux de vaccination élevé, qui dépasse le taux de vaccination global d’Ottawa de 87 %, la Ville ne prévoit pas de répercussions importantes sur le service en raison de l’application de cette politique , indique M. Kanellakos.

Ce dernier reconnaît toutefois que certaines interruptions ciblées du service ou certains retards pourraient survenir.

Du côté des transports en commun, aucune interruption importante du service n’est prévue non plus pour le moment, même s’il pourrait y avoir un effet sur un petit nombre de trajets .

OC Transpo surveille la situation et effectue des modifications aux heures pour réduire les effets des annulations de trajet , indique le directeur général de la Ville d’Ottawa.

Pas de date pour un retour du conseil municipal en présentiel

Alors que la Ville de Gatineau a récemment annoncé le retour des séances du conseil municipal en présentiel, le succès de la campagne de vaccination des employés municipaux de la Ville d’Ottawa ne modifie pas son approche en ce qui concerne un éventuel retour des élus municipaux à l’Hôtel de Ville.

Les réunions virtuelles du conseil municipal et des comités se poursuivent pendant la session législative d’automne , répète la Municipalité, comme elle l’avait déjà indiqué début septembre.

Avant la fin du mois de novembre, le Bureau du greffier municipal, suivant les consultations supplémentaires avec Santé publique Ottawa, formulera des recommandations concernant le passage à la phase suivante de réouverture de la salle du conseil afin de permettre une plus grande participation en personne des membres du conseil municipal, des médias et du public à l’aube de la nouvelle année , précise Caitlin Salter-MacDonald, gestionnaire des Services au Conseil municipal et aux comités, dans une déclaration écrite à ICI Ottawa-Gatineau.