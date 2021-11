Une statue volée il y a 108 ans et exposée à Regina est de retour en Inde

Le communiqué révèle en outre que la statue sera placée dans un temple, nouvellement rénové, Kashi Vishwanath, bâti sur les rives du Gange ou elle avait d'abord été dérobée.

Le processus de rapatriement avait été entrepris par l'artiste Divya Mehra, dans le cadre de son exposition d'art From India to Canada and Back to India (There is nothing I can possess which you cannot take away).

Lors d'une visite des lieux, avant que son exposition ne commence, Divya Mehra avait aperçu une statue qui a attiré son attention. Elle en a fait part au directeur général actuel, John Hampton. La statue, longtemps confondue avec la déesse Vishnu, a ensuite été identifiée comme étant plutôt une représentation de la déesse hindoue Annapurna.

Le conservateur d'art sud-asiatique du Peabody Essex Museum, Siddhartha V. Shah, est celui qui a identifié la déesse.

Une statue dérobée

La statue faisait partie du legs de Norman Mackenzie en 1936. Lors d'un voyage en Inde en 1913, il a exprimé le désir d'en devenir propriétaire après l'avoir vue.

Un inconnu qui avait entendu par hasard les intentions de M. Mackenzie aurait ensuite dérobé la statue de son emplacement d'origine pour la lui donner.

La statue était posée sur un reliquaire sur les bords du Gange. Lorsque l'Université de Regina et la galerie d'art se sont vues présenter les documents qui attestaient du vol, ils se sont empressés de retourner la statue.

Pour célébrer le rapatriement de la statue, une oeuvre d'art de l'artiste Divya Mehra sera exposée au Musée.

Mieux connue sous le titre Not Vishnu (pas Vishnu), il s'agit d'un sac de sable, de même poids que la statue, acheté dans un magasin d'accessoires de Hollywood et qui figurera à l'emplacement exact où avait été exposée la déesse Annapurna.