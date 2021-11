Les élus de Roberval et Saguenay assermentés

D'abord, les conseillers et le nouveau maire de Roberval, Serge Bergeron, ont eu droit à leur cérémonie à 16 h. Il s'agissait d'une première pour deux conseillers, soit Pascal Gagnon et Esther St-Pierre.

Serge Bergeron, qui en était à une deuxième campagne consécutive après celle pour le Parti conservateur du Canada dans Lac-Saint-Jean, a bien hâte de mener ses promesses à bon port.

C'est de faire en sorte d'être plus attrayant pour de nouvelles jeunes familles en leur offrant des services, en leur offrant des infrastructures qui sont intéressantes. Alors, il va falloir travailler très très fort parce que de continuer à décroître ce n'est pas bon pour l'économie, ce n'est pas bon pour revitaliser Roberval, ce n'est pas bon pour la redynamiser. Donc, pour moi, c'est comme un ensemble de facteurs sur lesquels on va devoir travailler, pour nous permettre justement d'aller chercher plus de personnes et de faire en sorte qu'on puisse augmenter la population , a-t-il répondu aux journalistes après la cérémonie, via une vidéo partagée sur la page Facebook de la Ville de Roberval.

La cérémonie d'assermentation de Saguenay se déroulait à la salle Pierrette-Gaudreault. à Jonquière. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Ensuite à Saguenay

Puis à 17 h, ce fut au tour des élus de Saguenay de prêter serment. La cérémonie se déroulait à la salle Pierrette-Gaudreault à Jonquière, car la salle du conseil de l'hôtel de ville de Saguenay a été jugée trop petite pour respecter les règles sanitaires en lien avec la COVID-19.

Trois nouveaux conseillers se joignent aux 12 anciens.

Les gens m'appellent déjà, me demandent déjà des choses, donc je réponds immédiatement à ces demandes-là , a partagé Mireille Jean, élue dans le district 8. Mireille Jean avait été candidate défaite à la mairie de Saguenay face à Jean Tremblay en 2005 puis députée péquiste de Chicoutimi de 2016 à 2018.

C'est une journée spéciale , a reconnu Claude Bouchard, le nouveau représentant des citoyens dans le district 2. L'entraîneur adjoint des Saguenéens de Chicoutimi devrait demeurer avec l'équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec jusqu'à la période des Fêtes.

J'ai hâte de livrer la marchandise pour les citoyens et de travailler avec l'équipe , a lancé Serge Gaudreault, qui a vaincu l'ancien conseiller Marc Pettersen dans le district 7.

La nouvelle mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a été assermentée lundi. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Pour sa part, la nouvelle mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a annoncé par quoi elle débuterait. Priorité un, le budget, mais vous verrez aussi cette semaine quelques annonces déjà sur les priorités , a-t-elle mentionné aux médias présents.

L'ancienne présidente de l'arrondissement de Jonquière estime qu'elle a l'appui nécessaire de la population pour livrer ce qu'elle a promis en campagne. Je pense qu'à 47 % des intentions de vote à six candidats, ça a parlé. Ce sont tous des conseillers qui respectent profondément la démocratie, donc oui pour vrai une ouverture de tout le monde, tous les conseillers avec une frénésie à se mettre à l'oeuvre rapidement , a-t-elle conclu.

Les élus devaient signer un livre d'or lors de leur assermentation. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

La première séance du conseil municipal aura lieu le 6 décembre. D'ici là, des séances extraordinaires à Chicoutimi, La Baie et Jonquière confirmeront la nomination des nouveaux présidents d'arrondissements les 29 et 30 novembre. Ce sera Carl Dufour à Jonquière, Jacques Cleary à Chicoutimi et Raynald Simard à La Baie.

Avec des informations de Flavie Villeneuve