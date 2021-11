Val-d’Or inaugure sa patinoire Bleu Blanc Bouge

Le président des Canadiens de Montréal, Geoff Molson, ainsi que les anciens joueurs Serge Savard, Yvan Cournoyer, Réjean Houle, Steve Bégin et Paulin Bordeleau étaient présents pour l’occasion.

La patinoire Bleu Blanc Bouge est construite près du Centre Agnico Eagle à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Construite au centre-ville à deux pas du Centre Agnico Eagle, la patinoire extérieure réfrigérée, aux dimensions d’une glace de la Ligue nationale, est désormais accessible gratuitement pour le hockey ou le patinage libre.

Par ce don à la Ville de Val-d’Or, la Fondation des Canadiens veut faciliter l’accès à la pratique du sport pour tous les citoyens, principalement les enfants.

C’est un investissement qui en vaut vraiment la peine, a commenté Geoff Molson. Ça donne la chance aux jeunes de sortir, de faire du sport et d’avoir plus de confiance. C’est extraordinaire de voir les jeunes patiner. Pour certains, c’est peut-être la première fois. J’espère qu’ils vont l’utiliser.

Geoff Molson, président et chef de la direction du Groupe CH. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La Ville de Val-d’Or et ses partenaires financiers ont investi près de 5 millions de dollars pour ajouter un toit et un pavillon de services, où il sera possible d’y emprunter des casques, bâtons de hockey et patins.

L’ancien maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, s’est dit particulièrement fier de la concrétisation de ce projet lancé en 2018.

J’ai été secoué par la venue des jeunes sur la glace, avec la musique et l’ambiance , a-t-il confié. On peut dire mission accomplie. Il a fallu être patient en raison de la pandémie, mais le résultat fait en sorte que ça valait la peine d’attendre. Je souhaite un achalandage constant et perpétuel.

Pierre Corbeil et Céline Brindamour lors de l'inauguration de la patinoire Bleu-Blanc-Bouge. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

L’ancien capitaine et directeur général des Canadiens, Serge Savard, s’est dit impressionné par la qualité de l’infrastructure.

Ça me rappelle les changements que j’ai vécus quand j’étais plus jeune à Landrienne. On n’avait pas les mêmes installations. Il fallait arroser et pelleter nous-mêmes nos patinoires. Les jeunes ont un gros avantage sur nous et c’est extraordinaire pour eux , a-t-il souligné.

Des enfants ont pu profiter de la nouvelle infrastructure lors de son inauguration. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, Geneviève Paquette, est convaincue que la population va s’approprier le site en grand nombre, comme c’est le cas pour les autres patinoires Bleu Blanc Bouge au Québec.

C’est un sentiment de grande fierté dans chaque communauté, assure-t-elle. Elles sont extrêmement populaires. Les organismes sont très créatifs pour y trouver des activités à y organiser. C’est la 2e patinoire qui a un toit et ça apporte de nouvelles possibilités pour en bonifier l’offre.

En plus d’offrir une surface glacée en hiver, la Patinoire Bleu Blanc Bouge pourra aussi être utilisée pour des activités estivales comme le basketball, le hockey-balle ou encore le pickleball.