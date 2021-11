Phénix : une nouvelle catégorie d’indemnité pour dédommager les lourdes pertes financières

Cela signifie qu'un membre de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) qui a subi une perte dont la valeur dépasse 1500 $ peut faire une réclamation pour difficultés financières ou souffrances morales graves causées par Phénix.

C’est un nouveau processus, pour les pertes considérables, pour les cas extrêmes. Des gens ont perdu leur auto ou leur maison à cause de paiements qui n’ont pas été faits, [en raison] du fiasco du système de paye Phénix. Il était temps que cette [indemnité] soit là , a fait savoir, en entrevue à Radio-Canada, le vice-président exécutif de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) pour la région de la capitale nationale, Alex Silas.

Cinq exemples de motifs admissibles pour remplir une demande : Le versement des intérêts sur une indemnité de départ ou des prestations de retraite en retard ou sur des payes manquantes;

Les intérêts accumulés sur un prêt, un prêt hypothécaire, une carte de crédit ou toute autre dette dus à un retard dans le paiement d’une indemnité de départ ou de prestations de retraite;

L’utilisation de congés de maladie ou d’autres congés payés ou non payés (le seuil de 1500 $ ne s’applique pas dans ce cas);

La perte d’une autorisation de sécurité, la faillite ou une réduction de la cote de solvabilité, qu’elle soit entièrement ou partiellement attribuable au système de paye Phénix;

L’obligation de démissionner de la fonction publique en raison de difficultés financières.

Nous sommes déterminés à offrir une indemnisation juste à tous les employés actuels et aux anciens employés qui ont connu des problèmes liés au système de paye Phénix, en particulier ceux qui ont souffert de stress mental et émotionnel ou subi des pertes financières à cause du système de paye , a déclaré la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, par voie de communiqué.

L' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada estime que l'annonce faite mardi touchera 120 000 employés de la fonction publique.

Alex Silas invite d’ailleurs tous les membres du syndicat à lire toutes les catégories d’indemnisation sur le site web de l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada et à remplir leur demande.

Le processus est ouvert à tous les membres victimes entre le 31 avril 2016 jusqu’au 30 mars 2020, qu’ils soient actuels, anciens ou retraités.

Alex Silas, vice-président exécutif régional de la région de la capitale nationale à l'Alliance de la fonction publique du Canada (archives) Photo : Radio-Canada

Un combat loin d’être terminé

Pour le vice-président exécutif, nul doute qu’il s’agit d’une victoire pour son syndicat, qui s’est battu bec et ongles pour ça .

Cependant, le cauchemar Phénix est loin d’être terminé, surtout ceux de la Colline parlementaire qui n’ont reçu aucun dédommagement , souligne-t-il.

Une fois que les membres de l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada auront rempli leur demande, ils devront attendre que celle-ci soit traitée. Alex Silas espère que tout sera mis en œuvre pour que cette étape-ci se déroule dans des délais raisonnables.

Quel serait un délai acceptable pour le représentant de l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada ? Le plus vite possible , répond-il, ne sachant pas quantifier puisqu’il est impossible de savoir le nombre de demandes qui seront acheminées.

Il va falloir que ça bouge, que ça se grouille. Les travailleurs ont déjà assez souffert , dit celui qui entend faire un suivi avec le Conseil du Trésor.