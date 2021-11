Moca Loca : un client dit avoir été insulté après avoir demandé le service en français

L’incident, également confirmé à ICI Ottawa-Gatineau par un témoin, se serait déroulé aux alentours de 15 h, alors que Norlan Vílchez venait d’entrer dans l’établissement sur le boulevard du Mont-Bleu.

Après avoir été invité, en anglais, par un employé à mettre du produit désinfectant sur ses mains, le citoyen explique s’être d’abord exécuté, avant de lui demander de répéter une phrase en anglais qu'il ne comprenait pas. Voyant que l’employé se fâchait, il a précisé être au Québec et donc trouver normal d’être servi en français. Mais sa requête se serait soldée par une invitation à quitter les lieux et par des insultes.

Une petite mésaventure , selon M. Vílchez, qui a décidé de la partager sur Facebook.

J'étais pas mal surpris de sa réponse et surtout de son comportement, tout ça pour lui avoir demandé de me servir en français. On est au Québec et il ne respecte même pas ses clients ni notre langue , déplore le client sur les réseaux sociaux.

Au moins, fais l'effort de m'envoyer un de tes employés qui parle français à la place de me mettre à la porte et me crier “Fuck You” car tu étais insulté de t'avoir (fait) demander un service en français , poursuit dans sa publication M. Vílchez.

Je ne veux pas blâmer la compagnie, je ne veux pas blâmer les employés, je ne veux pas blâmer le produit , a tenu à souligner à ICI Ottawa-Gatineau M. Vílchez, précisant qu’il avait ses habitudes dans cet établissement depuis des années . Mais je veux dénoncer le comportement de cet individu [...] qui est venu m’attaquer verbalement, sans aucune gêne devant tout le monde. C’est ça qui me fait de la peine , a-t-il ajouté en entrevue.

Une situation inacceptable

L’incident ne manque pas de soulever la question du fait français au Québec. Le mouvement Impératif français, qui milite pour la promotion et la protection du fait français, a vivement réagi, lundi, exigeant des excuses publiques de la présidente de Moca Loca . C’est extrêmement violent, c’est impardonnable , fulmine Jean-Paul Perreault, président de l’organisme.

Plus que des excuses, M. Perreault plaide pour que la présidente de Moca Loca envisage de retirer la bannière à cet établissement Moca Loca, car il y a une responsabilité plus globale .

Tout le monde sait qu’au Québec l’accueil, le service, le travail, l’information doivent être en tout en temps en français, sans qu’on ait à le demander. On n’est pas en situation minoritaire , poursuit le président d’Impératif français.

Jean-Paul Perreault, président d'Impératif français (archives) Photo : Radio-Canada

En pleines discussions sur le projet de loi 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, le ministre de la Famille et responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, a lui aussi jugé cette affaire inacceptable .

C’est là que le projet de loi 96 prend tout son sens. [...] Il faut aller de l’avant avec d’autres mesures , fait valoir le ministre. Ça fait des mois, des années que la Coalition avenir Québec dit que le français est en danger. On ne veut pas devenir des policiers de la langue. Ce qu’on veut, c’est que le français soit mieux protégé au Québec, que les petites entreprises aient des ressources notamment pour être capables de franciser leur personnel. Ce n’est pas normal qu’à Hull, en 2021, un client se fasse répondre "fuck you" lorsqu’il demande des services en français , poursuit M. Lacombe.

Une responsabilité citoyenne

Le ministre Lacombe y voit une responsabilité ou une opportunité comme citoyen d’agir en demandant ces services-là .

Si on n’exige pas d’être servi en français, d’avoir de la documentation en français, avec les mois, les années, notre langue va reculer. Puis un jour, il sera trop tard. Et ce n'est pas ce qu’on souhaite , conclut-il.

Même son de cloche du côté de Jean-Paul Perreault qui espère que les gens vont être nombreux à dénoncer cet incident.

Ce genre de situation, il faut l’admettre, n’est pas rare. Il y en a plein ici en Outaouais. C’est une épidémie. Une épidémie d’arrogance, de violence , citant en exemple Air Canada, le Musée des Beaux-Arts ou encore la nomination de la gouverneure générale.

C’est la vision suprémaciste anglophone du Canada, que l’on retrouve dans des établissements même au Québec. Et je pense que ça interpelle les autorités pour qu’ils cessent de traiter le français comme une langue seconde ou une langue inférieure. C’est la langue nationale du Québec et c’est une des langues officielles du Canada , tient à rappeler M. Perreault.

En entrevue à l'émission Sur le vif, Charles Castonguay, professeur retraité de mathématiques à l'Université d'Ottawa et auteur du livre Le français en chute libre , a estimé que cet incident témoigne d'un problème plus large.

Je crois que c’est plutôt une attitude qui est en train de se généraliser vis-à-vis de l’usage du français. Il y a eu beaucoup de résistance dans certains milieux vis-à-vis de la loi sur la laïcité au Québec et de la résistance par rapport [au projet] de loi 96 qui cherche à renforcer le statut du français au Québec. Ça déteint dans les comportements. [...] C’est tributaire du "Quebec bashing" dont nous sommes témoins au jour le jour et [...] qui gagne les régions frontalières comme l’Outaouais , a-t-il indiqué.

La Chambre de commerce offre son aide

Dans une déclaration écrite, la propriétaire des cafés Moca Loca, Nathalie Benard, s’est dite bouleversée par cette affaire.

Ça fait 21 ans que les cafés sont dans la région. 21 ans que je suis une entrepreneure dévouée. J'ai élevé mes enfants dans mes cafés. Avec la pandémie, les masques, le passeport vaccinal, le manque de personnel, cet incident vient me couper les jambes , écrit-elle.

Mme Benard n’a toutefois pas voulu se prononcer sur les conséquences que pourrait avoir cet incident sur l’employé concerné. Je ne veux pas embarquer là-dedans pour le moment. Je n'arrive pas y penser , dit-elle.

En entrevue à l'émission Sur le vif, le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, a qualifié cet incident de bien malheureux , se disant surpris et déçu, dans le contexte difficile de la pandémie et de la pénurie de main-d'œuvre qui touche les commerçants.

Ce n’est pas acceptable, en 2021, qu’on ne soit pas en mesure de servir un consommateur dans la langue de son choix. Une citation de :Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau

Sans blâmer le commerce concerné, M. Bisson a rappelé que la Chambre de commerce de Gatineau offre un processus d’accompagnement pour les entrepreneurs qui ont des besoins en francisation, en collaboration avec l’Office québécois de la langue française.

On a identifié un élément, avec l’Office québécois de la langue française, au niveau de la francisation. L'objectif, c’est d’aider nos entrepreneurs avec les mots justes et [...] de leur donner les moyens de réussir.

Avec les informations de Samuel Blais-Gauthier, Christian Milette et Patricia Sauzède-Bilodeau