Le virus respiratoire syncytial circule plus tôt cette année au Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent n'échappe pas à la propagation du virus respiratoire syncytial (VRS) qui circule dans la province présentement. Le virus infecte les poumons et les voies respiratoires et il peut entraîner des complications, surtout chez les poupons de moins de trois mois chez qui il peut se transformer en bronchiolite.

En entrevue à l'émission Même Fréquence lundi après-midi, François Déziel, un pédiatre du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, a indiqué que le VRSvirus respiratoire syncytial a commencé à se transmettre cet été au Québec, alors qu'il frappe habituellement en décembre.

Les taux de bronchiolite à ce moment-ci sont similaires à ceux qu'on enregistre en plein hiver, a-t-il expliqué, en ajoutant qu'il n'a jamais connu une telle situation depuis le début de sa carrière.

La pandémie pourrait avoir eu son rôle à jouer dans le phénomène, selon lui.

« On se retrouve avec un gros pourcentage des enfants de 0-2/0-3 ans qui n'a aucune immunité contre ce virus-là. » — Une citation de François Déziel, pédiatre au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Avec le début de la pandémie, quand tout a été mis sur arrêt au Québec, on s'est aperçus que tout ce qu'on voit en pédiatrie, qui est le gros de notre travail, tout ce qui est infectieux, tout a arrêté. Les enfants ont arrêté de faire des infections parce qu'ils n'étaient plus exposés à d'autres amis, à d'autres enfants. [C'est] tout un groupe d'enfants, l'année passée en 2020 et en début 2021, qui n'a pas fait d'infections , a poursuivi François Déziel.

Les symptômes du VRSvirus respiratoire syncytial s'apparentent à ceux de la grippe ou du rhume pour les enfants plus vieux et les adultes. Chez les bébés, le virus peut rendre la respiration difficile et détériorer l'état général de l'enfant. Selon le docteur Déziel, les poupons vont avoir tendance à moins s'alimenter et peuvent présenter de la déshydratation et une plus grande fatigue.

Cet état peut mener à l'hospitalisation pour que le bébé puisse recevoir de l'aide respiratoire.

À l'approche des Fêtes, les parents de nouveau-nés sont invités à limiter leurs contacts, surtout si des symptômes de rhume ou de grippe sont observés chez leurs proches.

Avec la collaboration de Laurie Desjardins-Dufresne