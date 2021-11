Les étudiants infirmiers du Manitoba employés dans la santé pendant leurs études

Les étudiants et étudiantes de troisième et quatrième années d’un programme d’étude en soins infirmiers seront admissibles à participer à cette nouvelle initiative intitulée Undergrate Nurse Employee.

Le programme a été dévoilé lors d'un point de presse au palais législatif lundi de la ministre de la Santé, Audrey Gordon, du ministre de l’Éducation postsecondaire, du Développement des compétences et de l’Immigration, Wayne Ewasko et de l’infirmière en chef de Soins communs Manitoba, Lanette Siragusa.

Nous savons que la pandémie a mis à rude épreuve le personnel infirmier et que nous devons continuer à renforcer cette importante main-d'œuvre. Nous devons renforcer notre effectif infirmier et je pense que c'est un très bon début , déclare Audrey Gordon.

Lanette Siragusa souligne que ces étudiants seront payés 27 $ de l’heure. Leur horaire comprendra des quarts de travail de jour, de soir et de fin de semaine. Ils seront des employés temporaires.

Ils sauront quand ils travailleront. L’horaire sera fait en fonction de leurs études ou de leur vie. Ils pourraient être appelés pour plus de quarts de travail, mais ils nous feront connaître leurs disponibilités.

Des avantages pour l'embauche permanente

Les étudiants en soins infirmiers viendront en appui aux équipes des unités de chirurgie, de médecine et de santé mentale pour appuyer la prestation de soins de santé.

Pour s’inscrire au programme, les étudiants devront préalablement avoir complété 450 heures de pratique clinique ainsi qu’un stage dans l’une des unités où ils viendront prêter main-forte.

L'infirmière en chef de Soins communs Manitoba, Lanette Siragusa Photo : Radio-Canada

Mme Siragusa indique que 60 étudiants pourront participer à ce programme au départ, mais elle envisage qu’il pourrait accueillir jusqu’à 500 futures infirmières.

Elle ajoute que la province démarre lentement et évaluera la situation au fur et à mesure . Le Manitoba s’inspire d’initiatives similaires mises en place depuis plusieurs années en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario.

Lanette Siragusa dit qu’il y a plusieurs avantages pour les étudiants qui pourront être rémunérés tout en acquérant de l’expérience dans leur domaine d’étude, entourés de mentor dans le métier.

Ils auront un avantage pour trouver un emploi quand ils obtiennent leur diplôme, en plus de gagner de l’ancienneté ce qui fait qu’ils seront compétitifs quand ils chercheront un emploi ... [et] la confiance qu’ils gagneront dans leur expérience hospitalière en plus de comprendre le fonctionnement de la profession .

La ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon Photo : Radio-Canada

D'autres initiatives annoncées antérieurement

La ministre de la Santé affirme que l’annonce de lundi est un pas supplémentaire pour combler l’écart entre le nombre d’infirmières déjà en emploi et celles qui manquent pour combler la pénurie... [l'initiative répond à] l'engagement de notre gouvernement à former et à embaucher davantage d'infirmières et d'infirmiers et à inciter les bénéficiaires du programme à demeurer dans la province après l'obtention de leur diplôme.

Cet été, la province a annoncé la création de 400 places au cours des prochaines années pour former des infirmières dans les universités.

Le gouvernement du Manitoba avait aussi annoncé, à la même occasion, l’octroi de fonds pour aider les infirmières formées à l’étranger à obtenir leur accréditation au Manitoba.