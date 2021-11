Interdiction de publication : des enregistrements présumément mis sur Instagram

Quatre hommes ont été arrêtés et accusés parce qu’ils auraient publié des enregistrements de procédures judiciaires sur des comptes Instagram très populaires, selon les policiers.

Dans un communiqué de presse lundi, les policiers de Toronto affirment que deux hommes de Brampton et deux hommes de Toronto ont été arrêtés le 4 novembre. Des agents ont exécuté des mandats de perquisition chez les gens concernés.

Selon les policiers, le 23 février, les comptes Instagram thehood6ix et thewarinda6 - qui comptent respectivement 21 000 et 3000 abonnés - ont publié des images d'un témoin qui avait témoigné lors d'une audience préliminaire tenue par vidéoconférence, malgré une ordonnance de non publication du juge David Porter.

Le lendemain, les deux comptes, ainsi que straighouttathe6ixtv et keep6ixsolid - qui comptent ensemble près de 400 000 abonnés - auraient publié un enregistrement audio du même témoin lors de la même audience vidéo à distance.

Ces actions ont servi à entraver le cours de la justice et à intimider un participant au système judiciaire , note le communiqué.

Un homme de 20 ans et un homme de 32 ans de Brampton ont été accusés d'intimidation d'un participant au système judiciaire, d'entrave au cours de la justice et de défaut de se conformer à une ordonnance.

Un homme de 24 ans et un homme de 30 ans de Toronto font également face aux mêmes accusations.

Les quatre hommes doivent comparaître en cour le 14 décembre.

Avec des informations de CBC News