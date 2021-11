Les programmations de Spect’Art Rimouski et Rivière-du-Loup en spectacles dévoilées

Spect'Art Rimouski et Rivière-du-Loup en spectacles dévoilent leurs programmations pour l'hiver 2022. Au menu : de nombreux spectacles d'humour, mais aussi de théâtre, de chanson et de danse, et le retour de grands noms comme Cœur de Pirate, Loud, Véronique DiCaire, Marie-Mai et Fred Pellerin.

Rivière-du-Loup en spectacles a organisé un 5 à 7 festif lundi soir pour présenter la quarantaine de spectacles qui seront offerts sur les différentes scènes de la ville cette année.

Le directeur général du diffuseur, Frédéric Roussel, souligne le retour de François Bellefeuille et de Michel Barrette, entre autres.

Notre technique, en programmation, a été d'ajouter plusieurs spectacles d'humour parce que les spectacles d'humour sont très prisés à Rivière-du-Loup. Une citation de :Frédéric Roussel, directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles

Il souligne aussi le retour du Cabaret des mauvaises habitudes et des Shows du garage qui proposent notamment des spectacles d'artistes de la relève.

Frédéric Roussel salue également le fait que les diffuseurs puissent maintenant faire salle comble pour leurs spectacles, une mesure en vigueur depuis le 8 octobre dernier.

Il ajoute que certains amateurs qui n'étaient pas encore revenus en salle en raison des mesures sanitaires sont finalement de retour.

Récemment, on a accueilli Roch Voisine qui a ramené une certaine clientèle qui n'était pas vraiment revenue au Centre culturel Berger depuis le début de la pandémie. Donc ça, ça nous donne un vent d'espoir. Une citation de :Frédéric Roussel

De nombreux spectacles qui ont été reportés en raison de la pandémie, comme ceux des Cowboys Fringants, de François Bellefeuille ou des Grandes Crues, seront enfin présentés cet hiver.

D'autres artistes seront de passage à Rivière-du-Loup, dont Dominic Paquet, Virginie Fortin, Mariana Mazza, André Sauvé, les finalistes de Star Académie, Luce Dufault, Patrice Michaud, Mario Pelchat et Roxane Bruneau.

Une nouvelle mouture de la célèbre pièce de théâtre Broue sera présentée à Rimouski et à Rivière-du-Loup cet hiver. Photo : Gracieuseté : Rivière-du-Loup en spectacles

Des pièces de théâtre attendent aussi les amateurs louperivois qui pourront assister à des représentations de Broue 2.0, à Huit femmes – une pièce de Robert Thomas adaptée par Michel Tremblay –, à la pièce Les Hardings et au spectacle musical et théâtral L’Origine de mes espèces de Michel Rivard.

Des spectacles de danse, de cirque et de musique sont également au menu cet hiver. Les billets seront mis en vente mardi à midi.

Retour de nombreux artistes sur les planches de Rimouski

Du côté du diffuseur Spect'Art à Rimouski, qui célèbre ses 30 ans cette année, plus d'une cinquantaine de spectacles doivent être présentés cet hiver et au printemps.

Au théâtre, les pièces Broue, Les 3 Soeurs, Huit Femmes, Les Hardings et un spectacle de Fred Pellerin doivent notamment être présentés.

Les Ballets Jazz de Montréal présenteront un spectacle accompagné par la musique de Patrick Watson. Photo : Ballets Jazz de Montréal / Sasha Onyshchenko

Les Ballets Jazz de Montréal présenteront un spectacle en danse, et les amateurs pourront aussi assister à Influences, un spectacle qui allie patinage et danse contemporaine et qui se tiendra au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

En chanson, Loud, Dumas, Ariane Roy, Les Louanges, Véronic DiCaire, les finalistes de Star Académie, Mario Pelchat, Roxane Bruneau, Marie Mai et Guylaine Tremblay, dans un spectacle hommage à Yvon Deschamps, sont entre autres attendus.

Ça annonce le retour de l'espace scène debout qu'on peut faire maintenant [avec la levée de certaines mesures sanitaires qui étaient en vigueur pour les salles de spectacle] et qui est apprécié. Une citation de :Jacques Pineault, directeur général de Spect'art

Enfin, les humoristes Simon Leblanc, Rachid Badouri, Mariana Mazza, Louis-José Houde, Michel Barrette, André Sauvé, et Dominic Paquet se déplaceront notamment à Rimouski pour faire rire ses spectateurs.

Les billets seront rendus disponibles le 24 novembre pour les spectacles prévus pour janvier, février et mars, et le 9 février pour les spectacles à l'horaire en avril, mai et juin.

Avec les informations de Xavier Lacroix