40 nouveaux cas de COVID-19 et 49 rétablissements lundi au N.-B.

Les 40 nouveaux cas par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 21

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 7

Zone 3 (région de Fredericton) : 6

Zone 4 (région d'Edmundston) : 0

Zone 5 (région de Campbellton) : 0

Zone 6 (région de Bathurst) : 0

Zone 7 (région de Miramichi) : 6



23 de ces cas font l’objet d’une enquête

Deux tiers des nouvelles infections se situent dans des zones où des mesures coupe-circuit sont en vigueur, c'est-à-dire le grand Moncton et la région de Miramichi.

Je comprends que les gens sont fatigués et frustrés, mais nous avons réellement besoin que les gens de ces régions respectent les mesures de santé publique en place et qu’ils s’isolent lorsqu’ils présentent deux symptômes ou plus de la COVID-19 afin que la situation puisse être maîtrisée , a réitéré lundi la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell.

Vint-et-une personnes sont hospitalisées en raison du virus, dont 14 se trouvent à l’unité de soins intensifs. Aucune personne âgée de 19 ans ou moins n’est hospitalisée en ce moment.

La Santé publique rapporte également 49 rétablissements.

En date du 15 novembre, 86,7 % de la population admissible est doublement vaccinée au Nouveau-Brunswick, et 93,1 % de la population a reçu au moins une dose depuis le début de la campagne de vaccination.

Éclosions dans des communautés autochtones

La Santé publique confirme que 13 personnes de la communauté wolastoqiyik de Sitansisk (St-Mary's), située dans la région sanitaire de Fredericton, ont reçu un résultat positif à la COVID-19.

L'équipe d’intervention rapide en cas d’éclosion de la santé publique est sur place depuis lundi matin.

Six autres communautés autochtones de la province sont également touchées par des éclosions depuis vendredi.