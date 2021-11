Une soirée de karaoké à 150 personnes pour célébrer les assouplissements sanitaires

Avec le port du masque obligatoire, il est maintenant permis de demeurer debout, danser et chanter dans les bars du Québec. Il est possible de le retirer cependant pour boire et manger. Pour le karaoké, la personne qui chante doit porter un couvre-visage si elle ne peut respecter une distanciation de 2 mètres ou ne peut se trouver derrière une cloison , indique le site Internet du ministère de la Santé.

Plus de 150 personnes sont attendues dans le local de la rue Racine dès 19 h 30.

Le propriétaire de l'endroit, Alexandre Bédard, explique que la gestion de la clientèle devenait de plus en plus difficile. C'est un poids qu'on avait sur les épaules de gérer une clientèle qui boit. Donc, c'est dur à gérer après une certaine heure. Nous autres, jusqu'à 1 h c'était bon, mais d'ouvrir de 1 h à 3 h, c'est là que les gens commencent un peu à se foutre des règles, on ne se le cachera pas. Donc, c'est vraiment un poids qu'on a de moins sur les épaules en tant que tenancier, puis nous autres on s'est dit : "La journée que ça s'allège, on fait quelque chose!" , a raconté Alexandre Bédard.

Les bars ont pu graduellement retrouver leurs heures normales de fermeture au fil des allégements. Ils ont notamment eu le droit de vendre de l'alcool jusqu'à minuit et fermer à 2 h à partir de la mi-juin, puis de vendre de l'alcool jusqu'à 1 h le 1er août. Depuis le 1er novembre, les bars peuvent accueillir 100 % de la capacité de leur permis et fermer à 3 h. Avant cette date, ils étaient limités à 50 %.

Le propriétaire du bar à spectacles de Chicoutimi La nuit des temps, Alexandre Bédard. Photo : Radio-Canada

Le karaoké s'était retrouvé sur la sellette, alors que l'activité avait été reliée à une éclosion importante de cas de COVID-19 à l'automne 2020 à Québec, à l'aube de la deuxième vague.

Avec des informations de Philippe L'Heureux