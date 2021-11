Pluies torrentielles : plus de 100 000 foyers privés d’électricité en C.-B.

Les pluies diluviennes qui s’abattent sur la côte sud de la Colombie-Britannique ont causé des pannes affectant plus de 100 000 clients de BC Hydro lundi, en plus d'inondations historiques dans certains secteurs.

Rien que sur l’île de Vancouver, plus de 52 000 foyers sont touchés par ces coupures de courant, selon BC Hydro. Sur la côte Sunshine et dans la vallée du Fraser, plus de 49 000 foyers sont également concernés, ainsi que plus de 2000 dans l’Okanagan et la région de Kootenay.

Des Britanno-Colombiens sont également privés de réseau cellulaire à cause des intempéries. Dans un tweet, le service de soutien de Bell indique que ses clients de la province et de certaines parties de l’Alberta pourraient faire face à des pannes lundi.

À cause des vents violents, BC Ferries a également annulé certains trajets de traversier entre Tsawwassen et Duke Point à Nanaimo.

A New Westminster, dans le Grand Vancouver, les pluies torrentielles ont inondé des rues lundi. Photo : Radio-Canada / Benjamin Sommabere

Plus d’accès au Seawall et au parc Stanley

À Vancouver, le parc Stanley a été fermé temporairement au public, à cause des vents violents. Des gardes du parc sont sur place pour rediriger les véhicules vers la sortie et en fermer les accès, indique la Commission des parcs de Vancouver dans un Tweet. Le Seawall est également fermé, est-il ajouté.

D’autre part, une barge emportée par les vagues et le vent s’est échouée près du Seawall à Sunset Beach.

Les fortes bourrasques de vent ont poussé la barge vers la plage Sunset. Photo : Radio-Canada / Matt Meuse

Précipitations d'un mois en quelques jours

Jusqu’à 180 mm de pluie sont attendus pour le Grand Vancouver, la vallée du Fraser Ouest, Whistler, la baie d’Howe et certains secteurs de la côte Sunshine, tandis que le centre et l’est de la vallée du Fraser pourraient recevoir jusqu’à 250 mm de précipitations d’ici ce soir.

C’est énorme , commente le météorologue d'Environnement Canada Armel Castellan. On peut [même] parler en centimètres et plus en millimètres tellement c’est gros.

Des alertes de pluie et de vent d’Environnement Canada sont en vigueur dans la majeure partie de la côte sud de la province.

Un aperçu des conséquences des fortes précipitations qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans plusieurs secteurs du sud de la Colombie-Britannique.

Des records journaliers, voire mensuels, ont été battus à certains endroits, soutient le météorologue Armel Castellan, sachant que le mois de novembre est généralement le plus pluvieux, précise-t-il.

C’est recevoir [la pluie] du mois de novembre tout entier en 24 ou 36 heures. C’est 30 fois plus copieux que ce qu'on devrait avoir. Ça déboussole. Une citation de :Armel Castellan, météorologue à Environnement Canada

Entre 80 et 100 véhicules sont toujours piégés entre deux coulées de boue sur l'autoroute 7 près d'Agassiz dans la vallée du Fraser. Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, précise que le sauvetage des passagers pourrait devoir se faire par la voie des airs.

Dans l’intérieur de la province, la ville de Merritt fait l’objet d’un ordre d’évacuation. Quelque 7000 personnes sont concernées.