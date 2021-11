Le conseil municipal de Calgary approuve la fluoration de l’eau

Le conseil municipal de Calgary a voté pour la fluoration de l’eau à 13 contre 2, lundi. Seuls les conseillers André Chabot, du quartier 10, et Dan McLean, du quartier 3, s’y sont opposés.

Calgary avait cessé de mettre du fluor dans son eau potable en 2011, après une décision du conseil municipal.

Les électeurs qui se sont prononcés dans un référendum à ce sujet le mois dernier ont voté en faveur du retour du fluor à près de 62 %. La majorité était pour la fluoration dans chacun des 14 quartiers.

Même si ce référendum n’est pas contraignant, la mairesse de Calgary, Joyti Gondek, avait alors dit qu’elle s’attendait à ce que le conseil municipal agisse rapidement pour respecter la volonté de la population.

On ne peut pas soumettre une question au scrutin et ensuite attendre pour en discuter. Les gens ont des attentes et nous devons y répondre , a-t-elle affirmé.

L’administration municipale estime que la fluoration de l’eau coûtera dans l’ensemble quelque 30 millions de dollars sur 20 ans à la Ville.

La société responsable des services d'aqueduc devrait cependant pouvoir absorber ces coûts. La Ville estime qu’il ne sera pas nécessaire d’augmenter les frais d'utilisation d’eau ou les impôts fonciers à cette fin.

Défendre la santé buccale des enfants

Le groupe Fluoride Yes, qui a fait campagne en faveur de la fluoration de l’eau, s’est réjoui de voir que le conseil municipal n’a pas traîné avant de passer au vote.

Je suis très reconnaissante envers les conseillers, qui ont choisi d’agir rapidement, parce que les enfants de Calgary ont désespérément besoin du fluor , a dit Juliet Guichon, qui était la directrice de campagne du groupe, avant le vote de lundi.

Selon Juliet Guichon, également professeure agrégée de la faculté de médecine de l’Université de Calgary, la santé dentaire des enfants a dépéri depuis le retrait du fluor de l’eau.

Ils sont nombreux à avoir besoin d'anesthésie générale pour pouvoir traiter la détérioration dentaire dans leur bouche entière. Il est donc nécessaire et urgent de ramener la fluoration pour que nos enfants puissent avoir une meilleure santé buccale .

L’administration municipale estime qu’il faudra de 18 à 24 mois pour que le changement soit fait. Il faut notamment acheter et installer l’équipement nécessaire dans les deux usines de traitement d’eau de la ville.

Avec les informations de David Bell et Scott Dippel