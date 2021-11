Un premier organisme de santé de Kingston désigné pour les services en français

Source : Communiqué du Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario (RSSFE)

Le RSSFERéseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario précise dans son communiqué publié lundi qu'il s'agit d'une avancée importante en matière de services de santé en français dans la région.

La communauté locale peut désormais compter sur des soins à domicile en français , a déclaré Jacinthe Desaulniers, PDG du RSSFERéseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario , dans le même communiqué.

Cet enjeu est fondamental pour nous : lorsqu’on est malade, on n’est pas bilingue. Et comme on le sait, les erreurs de communications peuvent mener à des complications.

Une citation de :Jacinthe Desaulniers, PDG du RSSFE