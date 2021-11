La réforme de la santé arrive, près de deux ans après la crise des hôpitaux ruraux

Cependant ce jour-là, c’est une autre nouvelle qui fait le tour des réseaux sociaux : le gouvernement compte annoncer la fermeture la nuit des urgences de six hôpitaux de la province. C’est le jour 1 d’une crise politique qui a failli faire perdre le pouvoir à Blaine Higgs.

Rassemblement devant l’Hôpital de l'Enfant-Jésus le 17 février 2020 à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Près de deux ans plus tard, le gouvernement de Blaine Higgs tente sa chance de nouveau en déposant une nouvelle réforme. C’est une deuxième tentative de gérer la question explosive de l’accès aux soins de santé.

Fermer six urgences la nuit

Le 11 février 2020, le gouvernement confirme la nouvelle : les services d’urgence des hôpitaux de Caraquet, de Grand-Sault, de Perth-Andover, de Sackville, de Sainte-Anne-de-Kent et de Sussex seront désormais fermés de minuit à 8 h du matin.

Selon le gouvernement, ces changements permettront d’améliorer l'accès aux médecins de famille et aux infirmières praticiennes. Le ministère de la Santé explique alors que si les médecins qui travaillent la nuit travaillaient le jour, ils pourraient voir de 20 à 25 patients contrairement à 5 en moyenne la nuit.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, le 12 février 2020. Photo : Radio-Canada

Cinq jours plus tard, le 16 février, la réforme est annulée. Je ne peux pas, en toute bonne conscience, aller de l'avant sans aborder les préoccupations et les craintes qui ont été mises en lumière , indique Blaine Higgs sur Twitter.

Le premier ministre s’engage alors à tenir des consultations, pour trouver des solutions à ce qu’il qualifie de crise dans les soins de santé . La réforme attendue mercredi est la suite de ce qui s’est passé en février 2020.

Mobilisation

L’actuelle mairesse adjointe de Caraquet et vice-présidente d’Égalité santé en français, Louise Blanchard, était sur la ligne de front en février 2020.

La militante Louise Blanchard est montée rapidement au front en février 2020 pour maintenir l'urgence de l'hôpital de Caraquet ouverte la nuit. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Elle raconte que la mobilisation citoyenne s’est faite rapidement. Une première manifestation a eu lieu avant même que le gouvernement n’annonce officiellement sa réforme. Dans l’espace d’une soirée [...] tous les intervenants étaient-là, les députés, les conseillers municipaux.

On avait les anglophones avec nous , observe-t-elle, puisque les progressistes-conservateurs prévoyaient aussi la fermeture nocturne d’hôpitaux en milieu anglophone.

Crise politique à la Saint-Valentin

Lors de cette semaine, tous les yeux sont tournés vers Robert Gauvin, seul Acadien du gouvernement et vice-premier ministre. Comme le gouvernement ne tient que par un seul et unique siège, le député a les outils qu’il faut pour renverser la vapeur.

Je pense qu’il y a eu beaucoup de pression de la part de la Péninsule pour dire à Robert : "Il faut faire de quoi" , raconte Louise Blanchard. Je pense qu’il a réagi de la bonne façon.

Robert Gauvin a été chaudement applaudi par ses anciens adversaires lorsqu'il a annoncé qu'il devenait député indépendant. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le 14 février, Robert Gauvin annonce qu'il claque la porte des progressistes-conservateurs pour siéger comme député indépendant. Avec l’appui du député de Shippagan-Lamèque-Miscou, le Parti libéral et le Parti vert pouvaient renverser le gouvernement de Blaine Higgs.

Quand Robert Gauvin a traversé la chambre, ça a montré comment la situation était fragile politiquement et que les chiffres n’étaient plus là , raconte le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin.

Son parti s’est également opposé à la réforme et les trois députés du caucus ont considéré faire tomber le gouvernement sur cet enjeu.

L'Alliance des gens s'est opposée à la réforme de février 2020. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C’était un revirement important, puisque c’était alors l'appui de l’Alliance des gens qui maintenait les progressistes-conservateurs au pouvoir. On avait de sérieuses réserves, on avait besoin de plus de détails dans le plan.

Nous avons certainement joué un rôle pour annuler la réforme et M. Gauvin aussi a joué un rôle. Une citation de :Kris Austin, chef de l’Alliance des gens

Maintenant majoritaires

Depuis deux ans, une pandémie a frappé et des élections provinciales ont eu lieu en septembre 2020. Les conservateurs de Blaine Higgs sont maintenant majoritaires. Le rapport de force n’est plus le même pour cette deuxième réforme.

Peu importe ce qu’ils vont faire avec la réforme, cette fois ils ont les sièges. C’est comme ça que le système fonctionne dans notre démocratie , observe Kris Austin.

Dorothy Shephard, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, travaille depuis plus d'un an sur la réforme présentée cette semaine. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

On a certaines craintes , admet Louise Blanchard. Elle espère que les consultations menées dans la dernière année seront considérées. C’est comme un test, est-ce que les consultations sont vraiment sérieuses?

Justement David Coon, chef du Parti vert, remarque que la démarche est différente avec la deuxième réforme. La première réforme était une réforme d’administration et de gestion par les réseaux de santé, pas par le gouvernement directement.

Maintenant nous avons une situation où la ministre de la Santé a développé une réforme de la santé avec une politique publique, c’est différent , explique-t-il.

Le calme avant la tempête?

Est-ce que cette nouvelle réforme pourrait mener à une nouvelle crise politique? On espère que non, mais ça pourrait arriver, je pense que la majorité des régions francophones sont prêtes à aller sur le champ de bataille , raconte Louise Blanchard.

Plus de 1000 personnes se sont réunies à Caraquet pour s'opposer à la fermeture de l'urgence de l'hôpital la nuit. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Pour sa part, Kris Austin dit espérer que la prochaine réforme soit la bonne. Je vais attendre pour voir ce que la réforme a à offrir et je vais tenter de rester le plus objectif possible [...] S’il y a des mesures raisonnables, je vais l’appuyer et sinon, si je suis convaincu qu’il fera plus de mal que de bien, je ne la supporterais pas.

Quant à lui, David Coon souligne que les partis d'opposition ont des outils et des ressources pour s’opposer. Mais à la fin de la journée, nous avons un gouvernement majoritaire.

Radio-Canada a invité Robert Gauvin, maintenant député libéral, à revenir sur le fil des événements de février 2020. La responsable des communications du Parti libéral a indiqué que Robert Gauvin n’était pas disponible lundi pour une entrevue à ce sujet.