La santé publique voit d’un bon œil les assouplissements des mesures sanitaires

C’est normal qu’il y ait des assouplissements car le nombre de cas est globalement à la baisse. Il faut être conscient que plus on assouplit, plus on augmente le risque. Il faut avoir un beau mélange de vaccinations et de mesures , mentionne le Dr Aubin.

Je pense que la population va l'apprécier. Une citation de :Donald Aubin

À compter du 15 novembre, il est à nouveau permis de danser dans les bars et de chanter du karaoké pour ceux et celles qui possèdent leur passeport vaccinal. Le port du masque sera aussi obligatoire si la distanciation de deux mètres n'est pas respectée.

D’autres assouplissements à venir?

Avec le temps des Fêtes à nos portes, plusieurs espèrent que d’autres assouplissements seront annoncés. Donald Aubin ne s'attend pas à une hausse importante des cas de COVID-19 dans les prochaines semaines, même s'il y a des assouplissements qu'ils estiment progressifs .

Il faut voir l’impact des assouplissements actuels. On est bien conscient que la population veut un peu de latitude. D’un autre côté, je pense que la population comprend qu’on ne veut pas avoir de dérapage non plus. On est bien conscients de l'importance de s’ajuster selon la situation épidémiologique.

Deux personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19 dans la région. Le directeur régional explique que depuis le début de la 4e vague, les hospitalisations concernent majoritairement les personnes non adéquatement protégées.

Vaccination des 12 ans et moins

La direction de la santé publique régionale est prête à enclencher le processus de vaccination chez les 12 ans et moins, dès que le vaccin sera autorisé. Selon le Dr Aubin, il sera important que la population réponde rapidement à cette invitation.

Dès qu’on a l'homologation et que nous avons le positionnement des vaccins, on va commencer à offrir le service à la population. Il va y avoir une vaccination hybride dans nos sites et dans nos centres scolaires , explique-t-il.

Santé Canada serait sur le point de prendre une décision sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, contre la COVID-19 avec le vaccin Pfizer-BioNTech.

Avec les informations de Flavie Villeneuve