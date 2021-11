Le radon : un gaz mortel rendu plus dangereux par la pandémie

Le radon est un gaz radioactif qui est d’autant plus dangereux qu’il est inodore, incolore et sans saveur.

C'est ce qu'on peut lire sur le site web du gouvernement  (Nouvelle fenêtre) du Canada.

Il provient de la dégradation naturelle de l'uranium présent dans le sol et la roche et peut s'infiltrer dans une maison par toutes les ouvertures en contact avec le sol , peut-on y lire.

Pour le Dr Shanker Nesathurai, médecin hygiéniste de la région de Windsor-Essex, ce mois de sensibilisation doit servir à rappeler aux Canadiens de se prémunir contre ce gaz qui peut être extrêmement nocif.

La longue exposition au radon est la seconde cause de cancer des poumons derrière la consommation de tabac. C’est donc un problème de santé important , indique-t-il.

Depuis le début de la pandémie [...], les gens travaillent plus souvent de la maison. Ils passent probablement plus de temps à la maison et étudient plus souvent à la maison.

Une citation de :Le Dr Shanker Nesathurai, médecin hygiéniste de Windsor-Essex