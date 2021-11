Vincent Sévigny, des Tigres de Victoriaville, est le joueur de la semaine de la LHJMQ

Le défenseur Vincent Sévigny des Tigres de Victoriaville a été nommé le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) à la suite d'une récolte de deux buts et six mentions d'aide en trois matchs sur les patinoires adverses.

Vincent Sévigny, âgé de 20 ans et originaire de Québec, a notamment largement contribué à la victoire de 6-3 contre les Olympiques de Gatineau, jeudi. Sa performance de deux buts et trois passes a permis aux Tigres de combler des déficits de 2-0 et 3-1.

Il a également contribué avec une passe sur l'éventuel but victorieux ainsi que sur le but d'assurance, samedi, lors du jeu blanc de 4-0 contre les Foreurs de Val-d'Or.

Les Tigres ont compilé un palmarès de 2-0-1-0 au cours de la semaine.