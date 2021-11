La saison des Sénateurs d’Ottawa sur pause en raison de l’éclosion de COVID-19

Le match de mardi contre les Devils au New Jersey, de même que celui de jeudi contre les Predators à Ottawa et celui de samedi contre les Rangers, encore à domicile, seront tous joués à une date ultérieure.

Le club compte maintenant 11 membres de sa formation qui doivent se plier au protocole COVID de la LNHLigue nationale de hockey , 10 joueurs et un entraîneur. Alex Formenton, Matt Murray, Austin Watson, Dylan Gambrell, Connor Brown, Nick Holden, Victor Mete, Josh Brown et Nikita Zaitsev sont tenus à l’écart de l’équipe, de même que l’entraîneur adjoint Nick Capuano.

Le dernier à avoir fait son apparition sur la liste est Drake Batherson, dimanche, juste avant la rencontre perdue 4-0 face aux Flames de Calgary.

Les Sénateurs ont joué dimanche contre les Flames de Calgary (archives). Photo : usa today sports / Marc DesRosiers

Les Sénateurs avaient annulé leur entraînement lundi matin, avant d'apprendre que leurs activités allaient être suspendues par la LNHLigue nationale de hockey .

Les installations de l’équipe ont été fermées et le resteront pour les joueurs jusqu’à nouvel ordre, a indiqué la LNHLigue nationale de hockey par voie de communiqué lundi après-midi.

L’organisation respecte et continuera de respecter les lignes directrices qui visent à protéger la santé des joueurs, du personnel et de la communauté tel que demandé par la LNH et les autorités de santé publique locale, provinciale et nationale, a ajouté la Ligue.

D’autres matchs pourraient être reportés si la situation continue de se dégrader au sein de l’équipe, mais les Sénateurs devraient normalement reprendre leurs activités le 22 novembre face à l’Avalanche, si la situation s’améliore.