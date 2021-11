Une pétition pour soumettre Erin O’Toole à un vote de confiance

Une sénatrice conservatrice a lancé une pétition pour soumettre Erin O'Toole au vote de confiance des militants d'ici six mois. Une initiative décriée par certains députés de la formation, dont deux poids lourds du Québéc, Gérard Deltell et Alain Reyes.

Virulente critique de M. O'Toole, la sénatrice Denise Batters soutient qu'il ne peut pas mener le Parti conservateur du Canada à la victoire aux prochaines élections.

Déplorant des pertes significatives à l'élection de septembre dernier, elle lui impute les défaites dans des circonscriptions urbaines et de banlieue d'Alberta, de Colombie-Britannique et du Grand Toronto qui ont déjà été aux mains des conservateurs.

Elle accuse de plus le chef des d'avoir mené une campagne électorale ratée, au cours de laquelle il était presque impossible, selon elle, de le distinguer du chef libéral Justin Trudeau, alors qu'il avait été élu chef des conservateurs un an plus tôt en se proclamant un vrai bleu .

Sans consulter le caucus conservateur, M. O'Toole a édulcoré, voire complètement renié, les positions du parti sur les armes à feu, la tarification du carbone et le droit à la liberté de conscience des professionnels de la santé, soutient-elle.

M. O'Toole a fait volte-face sur des politiques essentielles pour notre parti dans la même semaine, le même jour et même dans la même phrase. Les membres n'ont pas eu leur mot à dire à ce sujet, mais nous devons en avoir un sur son leadership. Une citation de :Denise Batters, sénatrice conservatrice

Dans une vidéo accompagnant la pétition en ligne, Mme Batters estime qu'un fossé se creuse au sein du parti. Quand nous sommes divisés, les libéraux gagnent , plaide-t-elle.

Selon les règles du parti, le leadership d'un chef qui échoue à accéder au pouvoir est automatiquement soumis à un vote de confiance au premier congrès national qui se déroule après les élections, une échéance qui ne viendra qu'en 2023.

Les documents constitutifs du parti prévoient cependant la tenue d'un vote de confiance si 5 % des militants conservateurs de chacune d'au moins cinq provinces signe une pétition en ce sens.

Le mois dernier, les membres du caucus conservateur à Ottawa ont quant à eux décidé de se réserver le droit de tenir un vote de confiance sur leur chef, sans que cela signifie que la chose se produise.