399 nouveaux cas de COVID-19 au Manitoba et 4 décès depuis samedi

Les nouveaux décès proviennent des régions sanitaires de Prairie Mountain, d'Entre-les-lacs et de l'Est et de Santé Sud.

Les décès répertoriés depuis samedi au Manitoba : Une nonagénaire de la région sanitaire de Prairie Mountain (cas en lien avec un variant non spécifié)

Une quinquagénaire de la région sanitaire d'Entre-les-lacs et de l'Est (cas en lien avec un variant non spécifié)

Une centenaire de la région sanitaire d'Entre-les-lacs et de l'Est (cas en lien avec un variant non spécifié)

Un octogénaire de la région sanitaire de Santé Sud

La province a répertorié 140 cas samedi, 102 cas dimanche, et 157 cas lundi.

Parmi les nouvelles infections annoncées lundi, 81 personnes n’ont pas reçu le vaccin ou sont partiellement vaccinées.

Faits saillants pour la journée de lundi : 1499 cas actifs

62 991 personnes guéries à ce jour

146 personnes à l’hôpital, dont 31 aux soins intensifs

1273 décès attribuables à la COVID-19

Le taux de positivité sur 5 jours dans la province s'établit à 5,9 % lundi. Il était de 6,1 % vendredi. À Winnipeg, ce taux est de 3,1 %.

Un tableau indiquant le nombre de cas quotidiens de COVID-19 depuis le début de la pandémie au Manitoba.

Nouvelles infections par région sanitaire lundi : Winnipeg : 36

Prairie Mountain : 12

Santé Sud : 72

Entre-les-Lacs et de l’Est : 6

Nord : 31

La province a répertorié 65 763 infections depuis le début de la pandémie. En tout, 1273 personnes ont succombé à la maladie.

Depuis le début du mois de février 2020, 1 132 908 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués, dont 2589 dimanche.

Nouvelles éclosions

Une éclosion s'est déclarée dans l'unité de dialyse de l'hôpital Portage District General Hospital.

Cet établissement est passé au niveau d'alerte rouge dans le système de réponse provincial à la pandémie.

Une éclosion a également été annoncée dans le groupe 1 de la sixième année de l'école Westdale School à Winnipeg.

L'éclosion est terminée dans le groupe-classe de maternelle de l'école River Heights School à Brandon.