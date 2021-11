J’t’aime gros, une série documentaire sur l’acceptation de soi

Dès le 16 novembre, la plateforme Vrai de Vidéotron proposera une nouvelle série documentaire intitulée J’t’aime gros. La chanteuse Mélissa Bédard et l'humoriste Christine Morency partent de leur propre expérience pour offrir des réflexions sur la grossophobie et l’acceptation de soi, en allant à la rencontre de gens qui, comme elles, vivent des défis en lien avec leur poids.

Bien que Mélissa Bédard et Christine Morency soient aujourd’hui des modèles positifs de femmes qui se sentent bien dans leur peau, elles ont dû faire face à beaucoup de préjugés envers les personnes corpulentes au fil de leur existence et de leur carrière.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Au gré de leurs rencontres avec d’autres personnalités ayant vécu des situations similaires, elles souhaitent maintenant déconstruire les stéréotypes liés au poids, qui peuvent s’avérer très stigmatisants pour les personnes concernées.

Pour moi, faire preuve de grossophobie, c’est stigmatiser des personnes grosses sans prendre en compte leur réalité. C’est attribuer des clichés à ces personnes-là; si elles sont grosses, c’est parce qu’elles doivent bouffer toute la journée sans prendre le temps de respirer, résume Christine Morency dans le communiqué. On ne peut pas baser un jugement sur l’apparence.

L'humoriste Christine Morency Photo : Vrai

L'importance de s’aimer, gros ou pas, grosse ou pas

C’est ainsi qu’elles se sont entretenues avec les humoristes Lise Dion et Matthieu Pepper, l’animateur de Radio-Canada Jean-Sébastien Girard, la danseuse burlesque Chantal Sigouin ou encore la chanteuse Renée Wilkin, qui été la cible de commentaires d’une méchanceté inouïe pour avoir porté des vêtements ajustés à la télévision.

Chaque bourrelet de mon corps raconte une histoire. Certains sont apparus à cause d’une perte de poids, d’autres avec les grossesses. Je ne changerais aucune des étapes qui m’ont amenée à être celle que je suis aujourd’hui. Une citation de :Mélissa Bédard

La série en six épisodes, réalisée par Chloë Mercier, insiste notamment sur l’importance de s’accepter réellement. Je suis grosse et je m’aime , affirme haut et fort Mélissa Bédard dans le communiqué, avant de lancer un cri du cœur aux femmes qui auraient de la difficulté à s’aimer comme elles sont.

La chanteuse et comédienne Mélissa Bédard Photo : Vrai