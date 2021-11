600 000 $ de Québec pour créer 3 sites d’observation du béluga

Les ministères des Forêts, de la Faune et des Parcs et du Tourisme octroient 600 000 dollars au Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM) pour le projet « Fenêtre sur les bélugas ». Ce projet prévoit la création, d'ici 2023, d'un réseau de sites d'observation terrestre du béluga.

L'un de ces sites sera situé sur la montagne de Gros-Cacouna, au Bas-Saint-Laurent, en partenariat avec la Première Nation Wolastoqiyik Washipekuk.

Les deux autres sites seront aménagés dans le secteur de Baie-Sainte-Marguerite du parc national du Fjord-du-Saguenay et au Centre d'interprétation et d'observation de Pointe-Noire sur la Côte-Nord.

En tout, ces sites devraient aussi permettre la création d'une douzaine d'emplois et apporter des retombées économiques pour les trois régions concernées.

Les ministres Caroline Proulx, Pierre Dufour et Ian Lafrenière ainsi que le Grand Chef Jacques Tremblay étaient rassemblés pour la conférence de presse qui s'est tenue à Cacouna lundi après-midi. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, et le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, étaient de passage à Cacouna lundi après-midi pour en faire l'annonce.

Ils étaient accompagnés du Grand Chef de la Première Nation Wolastoqiyik Washipekuk, Jacques Tremblay, et du directeur scientifique et président du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM), Robert Michaud.

Le tourisme autochtone, quelle belle façon de se connaître davantage. On vit un à côté de l'autre et on se connaît peu. Une citation de :Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Le ministère des Forêts, de la Fauche et des Parcs offre au GREMMGroupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins 400 000 dollars au projet Fenêtre sur les bélugas et le ministère du Tourisme, 200 000 dollars, répartis sur deux ans.

La population des bélugas de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent est en déclin et il s'agit d'une espèce menacée. Ces sites terrestres devraient permettre de limiter le dérangement de l'espèce occasionné par la navigation et l'observation de ces mammifères marins en mer.

Le tourisme est un moteur économique extrêmement important pour nos régions, mais [il faut] continuer de le faire de façon responsable et durable. Une citation de :Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a mentionné que la mise en place de ce réseau de sites d'observation générera des retombées économiques des deux côtés du fleuve.