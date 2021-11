COVID-19 : deux personnes hospitalisées aux soins intensifs en Abitibi-Témiscamingue

De plus, deux personnes sont hospitalisées aux soins intensifs, à l’hôpital de Rouyn-Noranda.

La région compte présentement 13 cas actifs, dont 10 se trouvent au Témiscamingue. Les trois autres sont répertoriés dans la MRC de la Vallée-de-l’Or.

Un cas dans une école du Témiscamingue

Un enfant de l’école primaire Saint-Gabriel de Ville-Marie a reçu un résultat positif et a fréquenté l’école durant sa période de contagiosité.

Les élèves de sa classe devront obtenir un résultat négatif avant de retourner à l’école. Ils porteront aussi un masque en tout temps, même en classe pour une durée indéterminée.

De nouveaux assouplissements en vigueur

Certains assouplissements dans les restaurants, la pratique de sports et lors d’activités non essentielles sont en vigueur depuis le 15 novembre.

Les restaurateurs et propriétaires de bars n’ont plus à tenir de registre des clients de passage dans leurs établissements.

Le karaoké est à nouveau permis à condition de se trouver à deux mètres des autres personnes, derrière une barrière physique ou de porter un couvre-visage.

Le passeport vaccinal et le port du masque sont demandés pour certaines activités non essentielles comme lors de festivals ou des congrès, mais la distanciation et la limite de capacité ne font plus partie des mesures.

Les fonctionnaires québécois en télétravail peuvent réintégrer progressivement les bureaux.