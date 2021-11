Se pencher sur les expériences des francophones LGBTQ2+ en Saskatchewan

Une table ronde intitulée Fransaskoisie et identités queer et trans est prévue jeudi 18 novembre. Organisée par la Cité universitaire francophone de l’Université de Regina et diffusée en direct, cette initiative souhaite dépeindre les réalités des personnes LGBTQ2+ francophones de la province. La direction en sera confiée à Jacq Brasseur qui se voue à l’organisation communautaire LGBTQ2+ dans la région.