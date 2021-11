Culturiades 2021 : les finalistes dévoilés

Les musiciens du Diable à Cinq et la guitariste trans non binaire Simone Provencher reçoivent deux nominations en vue de la 22e mouture des Culturiades, qui aura lieu le 1er décembre. De plus, la photographe Anne-Marie (AM) Dumouchel, l’écrivain José Claer et la femme de théâtre Magali Lemèle sont quant à eux en lice pour le prix de l’artiste de l’année en Outaouais.