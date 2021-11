Les musées nationaux exigeront une preuve vaccinale dès le 1er décembre

À compter du 1er décembre, les visiteurs de 12 ans et plus devront présenter une preuve de vaccination pour accéder aux installations des sept musées nationaux d’Ottawa et de Gatineau, selon des communiqués diffusés lundi par les établissements muséaux publics.

Bien que les mesures sanitaires en vigueur au Québec et en Ontario n’exigent pas que les musées demandent une preuve vaccinale aux visiteurs, les musées nationaux ont choisi d’instaurer cette nouvelle politique pour renforce[r] leur capacité à assurer la sécurité du public et du personnel et pour contribu[er] à réduire la propagation de la COVID-19 , peut-on lire dans chacun de ces communiqués.

Musées où il faudra présenter une preuve de vaccination le 1er décembre : Musée canadien de l’histoire

Musée canadien de la guerre

Musée canadien de la nature

Musée des beaux-arts du Canada

Musée des sciences et de la technologie du Canada

Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada

Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

Ces établissements culturels demanderont également que leur personnel soit entièrement vacciné, conformément aux lignes directrices fédérales récemment annoncées.

On a reçu des commentaires comme quoi les gens étaient contents qu'on prenne cette décision. Ça les rassure , souligne le vice-président des affaires numériques et publiques d'Ingenium, Olivier Carré-Delisle.

L’organisme Ingenium gère le Musée des sciences et de la technologie, le Musée de l’agriculture et de l’alimentation et le Musée de l’aviation et de l’espace.

Bonifier l’offre des musées

La vaccination permettra aux musées d’ouvrir certains espaces interactifs, comme la Cuisine bizarre, au Musée des sciences et de la technologie, ainsi que l’exposition Vivre en orbite, au Musée de l'aviation et de l'espace.

Depuis au moins neuf mois, on avait plusieurs aires publiques qui étaient malheureusement fermées. On est très content de pouvoir offrir plus de possibilités à nos visiteurs. Une citation de :Olivier Carré-Delisle, vice-président, Affaires numériques et publiques, Ingenium

Cette nouvelle politique s’ajoute aux mesures sanitaires déjà en place, dont l’achat obligatoire de billets horodatés.

Plus de détails à venir