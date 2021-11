Une aide de plus de 20 M$ pour le secteur forestier gaspésien

Lors de leur virée gaspésienne, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et du Développement économique, Pierre Fitzgibbon, et celui des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, ont annoncé l'octroi de plus de 20 millions de dollars de Québec à deux entreprises forestières, l'une à Saint-Elzéar et l'autre à Cap-Chat.