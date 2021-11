Plus de 80 nouveaux cas quotidiens de COVID-19 en Estrie

Le secteur de Sherbrooke a recensé 73 nouvelles infections, ce qui porte le nombre de cas actifs à 202. Les autres secteurs ont enregistré pour leur part de 0 (Coaticook) à 38 nouveaux cas (Granit) depuis vendredi dernier.

En tout, l'Estrie compte 647 cas actifs sur son territoire, ce qui en fait la région avec le plus de cas actifs par 100 000 habitants au Québec en dehors du Nunavik.

Avec 464,6 cas actifs pour 100 000 habitants, le secteur du Granit est celui qui a le plus haut taux en dehors du Nunavik. Le Haut-Saint-François, pour sa part, a un taux de 403,4, ce qui représente le 4e plus haut taux de la province. Ces deux secteurs ont un taux de vaccination adéquate sous la barre des 80 %.

Deux décès de plus sont survenus également au cours des derniers jours, soit un au Centre d'hébergement Saint-Vincent de Sherbrooke et un dans la communauté.

Les hospitalisations restent toutefois stables; neuf personnes sont actuellement en soins de courte durée en raison du coronavirus et une personne se trouve aux soins intensifs.

Les temps d'attente ont par ailleurs fortement augmenté aux centres de dépistage. S'il est possible d'obtenir un rendez-vous la journée même à Sherbrooke, il faut attendre au lendemain pour Bromont, Val-des-Sources et Granby. Quant au centre de dépistage de Magog, il faut attendre plus de 48 heures.

Les activités de vaccination déménagent à Sherbrooke

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a annoncé que la vaccination contre la grippe et la COVID-19 déménagera du Centre de foires de Sherbrooke au 75, rue J.-A.-Bombardier (porte 44 A) dès le 22 novembre.

Le public devra continuer à prendre rendez-vous pour obtenir un vaccin contre la grippe. La vaccination contre la COVID se donnera quant à elle avec ou sans rendez-vous.

Le CIUSSS rappelle que d'ici le 17 novembre inclusivement, le public doit continuer à se rendre au Centre de foires de Sherbrooke pour obtenir ces deux vaccins.